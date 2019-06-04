即將實機試飛 波音CEO：737 Max可望年底前復飛

波音公司 (BA-US) CEO Dennis Muilenburg 週一 (3 日) 表示，它本週將與航空安全監管機構進行模擬飛行，並計劃「很快」就與聯邦航空管理局 (FAA) 一起試飛其 737 Max 飛機，以便將被停飛的飛機重返航空企業的服務之列。

全球航空主管單位在 3 月中旬下令將這型飛機停飛，因為這型飛機在 5 個月內發生了 2 次致命的空難事故，總計造成 346 人死亡。

Muilenburg 表示，他預計這些飛機將在今年年底前再次復飛，但他拒絕提供確切的時間表。

Muilenburg 表示，FAA 本週正與波音公司進行模擬飛行。在此之後，波音公司計劃安排實際的試飛。

波音公司已經完成了一個與兩起失事事故有關的防失速系統的軟體更新。

採購 737 max 的美籍航空公司，包括美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 因這款飛機遭停飛而已經取消了數千個航班，並在夏季旅遊高峰季節期間面對航班需求左支右絀。

Muilenburg 說，波音將必須修復搭機旅客「受損的信任」。部分航空公司表示，他們不會向不想搭乘這款機型航班的乘客收取轉機至其他機型航班的費用。