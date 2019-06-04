〈反壟斷風暴〉蘋果也遭司法部調查 股價挫低1%

上週五晚間報導指出，美國司法部準備對谷歌進行反壟斷調查，週一 (3 日) 報導又傳出司法部也欲向蘋果發動同樣攻擊，作為對科技公司更廣泛的審查之一環。

消息傳出後，蘋果一度跌約 2%，終盤收斂跌幅至 1%。週一蘋果召開今年度的全球開發者大會 (WWDC) 發布了最新 iOS 13，推出不少更新軟體。

路透社指出，蘋果受到的調查可能與谷歌受到的調查相關，且源自司法部 (DOJ) 和聯邦貿易委員會 (FTC) 之間的會議。

同時，聯邦貿易委員會也已開始監督亞馬遜和臉書，探查這些企業有無損害競爭的潛在可能。

目前調查處於早期階段，根據已公布的帳目，因此預計近期內不會出現重大罰款或強制公司拆分、變更商業行為等。

近期蘋果最明顯壟斷爭議是 App Store 上的商業行為，包括串流媒體 Spotify 等企業君批評蘋果 App Store 收取上架費用的做法違反市場競爭，因為第三方開發商的 app 和蘋果自家 app 均在 App Store 平台上競爭，但第三方 app 卻因為要繳納 30% 的「蘋果稅」而背負更沉重的競爭壓力。

這所謂的蘋果稅在蘋果服務營收中占比很大，但也因此遭第三方開發商詬病。Spotify 今年 3 月向歐盟投訴，目前正等待當局調查。根據週一另一則報道，蘋果回擊，稱 Spotify 想要享受免費 app 的好處卻不願意真的免費。

週一 (3 日) 投資者相當關心臉書 (FB-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 遭監管單位調查的發展，兩家股價分別下挫 6% 以上，另外亞馬遜(AMZN-US) 跌逾 4.6%、蘋果下跌 1% 左右。

總體而言，市值損失約莫 1300 億美元，讓 Nasdaq 綜合指數下跌 1.6%，進入修正領域，因其較 4 月創下的紀錄高點下跌 10% 以上。

然而，此回調查是對全球五大最有價值的企業其中 4 家 (微軟市值最大)，監管單位放任這些科技產業成長不受約束的日子或許就要到盡頭了。