傳波音737 Max最快6月底復飛 FAA：未確定時間表

據知情人士表示，美國聯邦航空總署 (FAA) 代表在週四 (23 日) 一場非公開簡報中，告知聯合國航空機構成員，他們預計波音 (Boeing)(BA-US)737 Max 飛機，最快可能在 6 月底復飛，不過現在還沒有預定的時間表。

若依此進度，將有助波音 737 Max 趕在夏季旅遊旺季時營運，降低各航空公司的損失。

FAA 代理署長 Dan Elwell 重申，直到完成安全分析之前，FAA 不會讓 737 Max 復航，而現在也沒有時間表。

先前因半年內發生兩起空難，造成 346 人死亡，原因被懷疑與飛機軟體設計有關，波音這個最暢銷機型自 3 月就遭到停飛。美國航空集團 (American Airlines Group Inc)、西南航空 (Southwest Airlines Co) 和聯合航空 (United Airlines) 目前預計在 7、8 月的航班中，持續這項禁令。

波音未對此消息發表評論，公司股價週四下挫 0.61%，報 350.55 美元。自衣索比亞航空公司空難以來，波音股價下挫約 17%，市值減少近 400 億美元。

波音公司上週表示，它已經完成了對 MCAS 的軟體更新，它可以阻止錯誤的數據觸發反失速系統運作。波音還沒有正式向 FAA 提交修正系統，也沒有確定何時會提出。

加拿大與歐盟週三表示，他們會依自己的條件決定何時讓 Max 復航，而不是依 FAA 的要求。

據大陸媒體報導，中國現有 96 架 737 Max 停飛，涉及的 12 家中國航空公司，均已向波音提出索賠。