傳超過300架波音737系列客機零件有瑕疵 FAA要求汰換

美國聯邦航空總署 (FederalAviation Administration) 日前表示，他們在部分波音 737 Max 和 737 NG 客機的機翼零件中，檢測出瑕疵，至少有 148 個「前緣縫翼」(Leading Edge Slat) 零件受到影響，恐造成零件過早失效，增加飛行風險，要求波音 (BA-US) 公司盡早進行汰換。

(圖片: Investing)

前緣縫翼是一空氣動力學控制表面，從飛機機翼前端延伸出來，通常會在飛機起飛和降落前展開，以提供輔助。

FAA 表示，目前已要求波音在 10 天內，汰換出現瑕疵的零件，雖然前緣縫翼完全失效並不會導致飛機失事，但恐在飛行途中損害飛機。

據知情人士表示，波音於週五 (31 日) 和零件供應商會晤時，發現部分零件未經過熱處理程序，擔心出現安全問題，波音積極地希望波音 737 能全面復飛， 於是通知 FAA 檢測 737 系列飛機。

公司表示，他們認為有 20 架 737 Max 和 21 架 737NG 的飛機出現瑕疵，不過 FAA 要求波音檢查額外的 179 架 Max 飛機和 133 架 737 NG 系列客機。

波音對此已發表聲明，表示「目前服役中的飛機，前緣縫翼皆未檢測出瑕疵」

今年 3 月波音才因印尼獅航、衣索比亞航空失事，導致波音 737 Max 客機停飛。