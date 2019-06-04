盤前財經大事搶先讀2019年6月4日

今日操盤前瞻

美國 4 月耐久財訂單

南韓第一季 GDP

澳洲央行利率決策

法說會：精測、南茂

股東會：宏洲、宏和、錩新、全台、基亞、艾華、加高

反壟斷風暴重挫四大科技巨頭 那斯達克陷入修正

週一 (3 日) 反壟斷調查消息接連不斷，尖牙股四大巨頭 (臉書、蘋果、Alphabet 和亞馬遜) 風聲鶴唳，其股價一度蒸發 1700 億美元，拖累那斯達克指數自近期高點下跌逾 10%，摔入修正區域。閱讀全文...

〈蘋果 WWDC〉一文掌握蘋果 iOS 13 各項新功能

蘋果 (AAPL-US) 週一 (3 日) 在 2019 全球開發者大會 (WWDC) 宣布了新作業系統 iOS 13 ，主要更新和改善的內容是新款「暗色模式」以及一些關鍵 app 的重新設計版，包括「提醒事項」、「健康」和「書籍」。閱讀全文...

Fed 耐心有限？首位官員：可能很快就需要「降息」

鑒於全球貿易緊張局勢與通膨疲弱，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週一 (3 日) 公開表態，聯準會可能需要盡快降息來提振通膨，因應貿易戰帶來的經濟下行風險。閱讀全文...

法人看總統選舉行情上看 11500 點 點名四大內需族群領漲

凱基投顧昨 (3) 日發布 2019 年下半年台股展望，即便受美中貿易戰的不確定性、科技業庫存調整等負面因素影響，恐造成台股較大波動，但接下來，台股將有機會迎來總統選舉行情，預估下半年仍有望上看 11500 點，而領漲的主軸應以營建、食品、觀光、金融等內需族群為主。閱讀全文...

〈華為風暴〉川普親會梅伊 敦促盟友捨棄華為 5G

美國總統川普今 (3) 日抵達英國，展開為期 3 天的國是訪問，據了解，川普將與英國首相梅伊，就封殺華為一事，進行討論，並呼籲英國需謹慎提防使用華為 5G 產品。英國外相韓特 (Jeremy Hunt) 週一 (3 日) 表示「我們會仔細採納美國的警告，一定會認真聽取意見。」閱讀全文...