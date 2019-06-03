〈樺漢集團展望〉沅聖拓5G射頻新應用 帆宣訂單重組改善獲利 聯手母公司力抗貿易戰

樺漢 (6414-TW) 旗下沅聖、帆宣啟動轉型布局，沅聖與聯發科、英特爾合作，拓展 5G 射頻應用，降低產品集中化的問題；帆宣則是調整訂單架構，淘汰低毛利訂單，並結合大數據、AI 分析，將產品加值化，聯手母公司樺漢力抗貿易戰衝擊。

沅聖 (6638-TW) 總經理杜東勝表示，目前美中貿易戰，對產品造成全面性衝擊，但今年還是力保成長性，全年依舊可賺進 1 個股本。不過他也坦言，目前客戶、產線、產品都還不夠分散，因此開始進行相關布局。

杜東勝進一步指出，今年不論是在 RD、產線都已經開始分散，像是董事會通過 7000 萬元設備投資案，目前已經執行超過一半，加快研發速度，朝向 5G 的射頻、聲頻、智慧家居等應用。

同時沅聖也拓展強固型手持裝置、安防應用，並與母公司樺漢合作，進軍機器人相關領域，杜東勝認為，相關效益將在明年發酵，「會出現比較大的轉機」。

帆宣 (6196-TW) 董事長高新明則指出，今年估營收持平去年，以獲利導向為主重新規劃訂單，除了陸續淘汰毛利較低的訂單外，也啟動產品加值化，透過搭載大數據、AI 軟體分析等，提高產品價值，有助獲利表現。

此外，帆宣在代理設備材料上也打好基礎，高新明指出，去年到今年都有 4-5 成的成長，今年可望延續。帆宣也與樺漢合作，結合製造的優勢，朝智慧製造、基礎建設，進入自動化軟硬體整合、智慧醫院及醫療等領域發展。