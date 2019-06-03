【華冠投顧】多方反擊戲碼不會很快落幕

◆盤勢分析

大盤休息時 布局強股好時機

上週五提醒「台股因下彎月線蓋頭、國際股市甚弱，本週短線可能稍事休息，然而多頭既敢逆勢扭轉結構，控盤者自然不會拿肉包子打狗...，因此反彈波不會很快結束，大盤休息整理反倒是提供承接好股的好機會」。

美國對墨西哥加徵關稅，貿易戰戰線擴大引發上週五美股大跌，道瓊等三大指數同步破底，今日台股在外部利空衝擊下回測五日線與十日線有守，隨後止跌由黑翻紅，終場大盤 + 1 點，OTC 指數 - 0.61%。

今日大盤回檔過程無量，代表盤面賣壓不因利空而加重，籌碼穩定性不錯，而多頭繼上週逆著國際盤拉抬後，今日一樣逆勢攻堅並帶動四大期指價差轉強，顯示多方企圖心仍旺盛，故維持「反彈波不會很快結束」看法。

不過必須提醒的是，前述月線反壓、美股偏弱問題仍在，此外今日大盤漲家數小於跌家數，OTC 指數也相對較弱，因此短線還是需要一些時間進行整理，不急於過度追價，可趁拉回把握低接契機。

＜操作策略＞

繼五月上旬成功避開台股急跌段後，昇楷自 5/14 開始出手佈局潛力股，主要聚焦在『運動大聯盟』、生技... 等族群以及部分單兵突破股。

上週台股 "破底翻" 狂飆猛漲，強勢主流也開始輪動，故在操作上針對先前卡位的個股陸續收割戰果（例如分享給大家的《(日正當中)6143 振曜》、《(屠龍刀)3083 網龍》... 等），資金轉進新的主流，比如說上週提過先前領跌的 5G 概念股當中，有部分次族群在上週大盤破底時已不再跟跌，出現率先築底之跡象，果真，這幾天紛紛走出輪流反彈走勢。

此外，"盤後影音" 也提醒『運動大聯盟』同樣有輪動情形，像是 5/24 點名的《9802 鈺齊 - KY》因為具備 (1) 受惠明年東京奧運前拉貨潮，5～8 月也是秋冬款旺季；(2)去年越南 & 柬埔寨佔總產能 60%，今年提高至 70%... 等優勢，目前強勢整理，後市仍可期。

『遊戲』股當中，上週五《(屠龍刀)3083 網龍》獲利放口袋，資金卡位同族群的《真相只有一個》，詳情可看今天盤後影音。結果今日都有好事發生，《9802 鈺齊 - KY》、《真相只有一個》雙雙創下今年以來收盤新高。

賴昇楷 分析師

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，砷化鎵族群《8086 宏捷科》大漲，帶動《2455 全新》、《3105 穩懋》跟漲；IC 設計族群在龍頭《2454 聯發科》連日上攻帶動下，《2379 瑞昱》、《5351 鈺創》、《2458 義隆》... 等攜手同漲。

今日弱勢股方面，基期較高的《2615 萬海》、《5288 豐祥 - KY》、《4163 鎰鈦》、《8081 致新》... 等出現補跌；被動元件族群中，原先線形最弱的龍頭《2327 國巨》率先走出破底翻走勢，但另兩檔指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》尚未重上五月中下旬之整理平台，待三巨頭同步走出轉強型態，整個族群才有較強的表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

