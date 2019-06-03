【豐銀投顧】六月將持續震盪 但無須過度驚慌

◆盤勢分析

上週五台股獨強於全球股市，沒想到當天晚上的美股就立刻出事，原來是川普又開地圖砲，對墨西哥課關稅，隔日，中國也不甘示弱回擊，也對美國將建立「不可靠實體清單」反擊美國！說實在全球股市因為這些事搞的烏煙瘴氣也不是第一次了，也因為這些事而使得全球的熱錢都往債券市場走，更糟的是還拼命往美債走。也因此告訴大家目前全球的股市還是在恐慌情緒中尚未平復，否則避險資產的美債怎麼會一路竄升？當然，這中間不只是因為大家想避險，還有一部份的原因是許多人預期未來一年內，聯準會應該會升息二次以上，才形成的現象，尚不能完全證明是因為未來景氣一定會不好，投資人也不必太過緊張。

上週五，美債價格一路狂升，照理說應該會催升美元續漲。不過上週五並沒有出現這個現象，這當然能讓新興市場國家包括台股暫時喘口氣，這也是這二天台股表現強勢的主因。

當然還有一個原因就是技術面負乖離過大已經開始修正，同時量能也開始萎縮，幾乎可以說籌碼已經靜止，從基本面來看，因為台幣不再貶值，下檔應該有撐盤力道支持，但往上走又要擔心貿易戰促使美股走弱的陰霾，操作上會有難度。特別是技術面上因為月線的扣抵開始快速的往下扣，負乖離過大的背景將不復存在，過幾天之後台股就必須靠自己單獨走強，否則指數將還有得折騰，指數來回震其實也是好的，是打底、也不必看的太過悲觀。

川普還有一年就要選總統了，接下來的一年想必會有許許多多的大動作，但也不必因為過度分析。川普再怎麼影響股市，最重要的還是要看聯準會的態度。今年二月新春開紅盤時還有所謂的「四大烏雲」，結果今年初至六月還不是大漲一波？既然如此，那麼對未來的盤勢有什麼好擔心的呢？

豐銀投顧 李世新 分析師

