法人看總統選舉行情上看11500點 點名四大內需族群領漲

凱基投顧今 (3) 日發布 2019 年下半年台股展望，即便受美中貿易戰的不確定性、科技業庫存調整等負面因素影響，恐造成台股較大波動，但接下來，台股將有機會迎來總統選舉行情，預估下半年仍有望上看 11500 點，而領漲的主軸應以營建、食品、觀光、金融等內需族群為主。

凱基投顧提醒，貿易戰風暴已使許多績優科技股出現長線的買點，建議投資人可多加關注長期趨勢明確的族群，包括 (1) 受惠 5G 的半導體 / PCB / 散熱 / 網通、(2) 真無線藍牙耳機和以及 (3) 受惠 ADAS 與自動駕駛的汽車電子。

不過，凱基投顧進一步分析近來華為遭美國封殺的影響，由於華為占美國半導體大廠營收比重約 5-10%，且占亞洲供應鏈比重普遍達近 10%，如台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 和鴻海 (2317-TW) 等權值股，來自華為的獲利貢獻高達 8-10%、15-20% 以及 5%，還是提醒投資人，未來若華為斷鏈事件無法獲得解決，將顯著影響科技股未來的獲利。

另一方面，全球前 6 大 EMS 廠第一季最新庫存再度飆高來到 52 天，較正常水準 41 天高出 1.8 個標準差。此庫存數如同去年 10 月全球股災前，是基本面惡化的重要警訊，因此，儘管往年庫存過高問題可能在景氣上升階段期間，被強勁的終端需求所抵銷，但如今的時空環境，恐怕難期待下半年將有顯著的手機或 PC 的換機需求。

儘管科技股雜音不少，但根據過去 6 次台灣總統大選經驗，台股通常從選前 3-6 個月即開始營造一波選舉行情，儘管這 6 次當中最近的 3 次曾遭遇全球股災而出現負報酬率，但相較鄰近國家，表現相對抗跌，因此凱基投顧判斷今年的大選行情還是可以期待。