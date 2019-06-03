避險情緒造成日圓持續上揚 分析師：估升至1美元兌107.5日圓

鉅亨網編譯陳達誠 2019年6月3號16點20分

受到上週末美國政府向墨西哥祭出 5% 進口關稅措施影響，投資人為了避險，持續買進日圓。在日本時間週一 (3 日) 下午 3 點，美元出現小幅下滑，約為 1 美元兌換 108 日圓。

(圖片：Investing.com)

東京股市在週一 (3 日) 早上開盤後，日經平均股價跌幅超過 200 日圓，美元方面在整體上走弱，日圓匯價居高不下。

美元兌換日圓，一度來到 1 美元兌換 108.07 日圓。美元創下 2019 年 1 月 14 日以來，約近 4 個半月的匯價新低，日圓持續走強。

有外匯經紀商表示，「美國在貿易政策上的強硬態度，其影響力已經擴展到中國、墨西哥，以及印度等國家。這場由美國所引起，將外匯市場導向避險情緒的風暴，由於在美元對日圓的交叉匯率方面，日圓被投資人大量買進。也因而造成日圓在市場上更加容易被買進」。

日本時間 1 日上午，美元兌日圓一度止跌，來到 1 美元兌換 108.32 日圓水準。但即使當日所公布的中國 5 月份製造業 PMI，其 50.2 的數據稍為優於市場預測的 50.0，美元的買勢依然沒有持續下去。

大和證券的首席外匯分析師龜岡裕次郎表示，「美國的貨幣寬鬆，在今年內很有可能實施 2 次。目前美元的走勢，大概會來到 1 美元兌換 107.50 日圓。日圓不會一口氣上揚，會在各個技術性階段進行確認後，緩緩的進行下去。」