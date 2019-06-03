〈每日外資外匯觀點〉貿易戰升級 避險美元反跌 可能歸究這三個原因

美中貿易戰升級後，美國總統川普上周又意外宣布將對墨西哥進口商品加徵 5% 關稅；美債殖利率曲線進一步倒掛，讓市場對全球經濟衰退的擔憂加深，受到避險情緒推動，日圓上周五表現強勁。

而本周公布的重要經濟數據除了美國 5 月非農就業報告之外，全球主要經濟體還將公布 PMI 終值數據，歐元區將公布 CPI 初值報告。

未來一周，超級周來襲：美國非農就業報告、歐洲央行利率決議；英國首相梅伊將於 6 月 7 日卸任。此外，央行方面，澳洲央行也將公布利率決議，可能會降息；聯準會則將發布經濟狀況褐皮書；經濟數據方面，除了美國 5 月非農就業報告之外，全球主要經濟體還將公布 PMI 終值數據，歐元區將公布 CPI 初值報告。

受到避險情緒高漲的帶動下，日圓近期表現強勁，美元兌日圓五月以來跌幅已達 2.8%，周一亞洲盤日圓續漲，一度觸及五個月來高點 108.17。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Ueda Harlow 外匯保證金交易首席經理 Toshiya Yamauchi 表示，在股市可能面臨賣壓下，短期美元兌日圓下跌的可能性加大；對沖基金 Ensemble Capital 駐新加坡投資長 Damien Loh 預期，年底前，日圓兌美元可升至 105。

在貿易爭端升級下，市場對美國聯準會降息預期升溫，上周五美元雖大跌，但彭博美元指數上周仍維持 0.5% 的漲幅，五月上漲 0.7%，連續第四個月上漲。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，聯準會可能採取行動來支持受貿易戰和其它不利因素影響的經濟，預期 FOMC 今年將兩度降息，時間點分別落在 9 月和 12 月；此外，如果美國將墨西哥商品的關稅提高到 25%，聯準會可能需降息逾 50 個基點。

通常貿易戰有利於避險的美元表現，但此次美元卻大幅下跌，FXStreet 分析師 Yohay Elam 指出，美元此次下跌主要受到三個原因影響：

不過，Elam 也指出，美元的跌勢不會持久，因為美元作為避險貨幣的地位並沒有改變。