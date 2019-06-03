顧立雄：台灣全面採用IFRSs 對資本市場帶來2大好處

我國會計準則陸續與 IFRSs 接軌，金管會主委顧立雄今 (3) 日表示，臺灣已全面採用 IFRSs，採用 IFRSs 後，可降低國內企業赴海外籌資的成本，有助外資投資我國資本市場。

顧立雄今天出席《2019 國際財務報導準則研討會》時表示，資本市場的健全發展，需要以良好的會計環境為基礎，因此，會計準則的發展對於資本市場的影響非常大，目前國際上採用的國際財務報導準則 (IFRSs)，不僅僅是靜態的文字規定，更是通行全球的動態語言，透過 IFRSs 準則可以將企業的營運活動允當的傳達出去。

顧立雄表示，台灣已全面採用 IFRSs，包括新公報 IFRS 9「金融工具」、IFRS 15「客戶合約之收入」及 IFRS 16「租賃」皆已與國際同步接軌。

顧立雄強調，採用 IFRSs 後，我國企業與國際企業間的財務報告更具比較性，不僅降低國內企業赴海外籌資的成本，亦吸引外資投資國內資本市場，有助提升資本市場之資訊透明度與競爭力。

顧立雄透露，推動 IFRSs 期間面臨許多工作及困難，但要感謝 IASB(國際會計準則理事會) 致力推動 IFRSs 成為全球共通的會計語言，提升財務報告的透明度，而會計研究發展基金會不遺餘力地推動 IFRSs 中文化工作與辦理訓練課程，對於產業界順利接軌 IFRSs 有相當大的助益。

顧立雄說，「我國企業全面採用 IFRSs 只是開始，而非結束」，未來若能透過加強與利害關係人及國際的交流聯繫，方能及早因應新公報修訂所造成的衝擊。期盼未來我國能持續與 IASB 保持緊密的專業交流，讓國內各界瞭解最新的國際趨勢。