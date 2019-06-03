史上最大私有房地產交易 黑石砸187億美元購普洛斯美國倉庫資產

據報導，全球最大私募股權公司黑石集團 (BX-US)，宣布將以 187 億美元的價格，收購新加坡物流供應商普洛斯 (GLP) 位在美國地區的工業物流資產。據悉，此次交易可以說是有史以來規模最大的私有房地產交易。

黑石集團表示，此次物流資產總規模達到約 1.79 億平方英尺，包含約 1300 個物流物業。自 2010 年以來，黑石集團在全球已經收購了超過 9.3 億平方英尺的物流資產。在此次交易價格中，也包含約 80 億美元的債務，該公司也有計劃對這些債務再進行融資。

近期以來，由於電子商務的活躍，刺激全球物流和倉儲服務的需求，物流便成為該公司現今最高投資的主題。此次交易完成後，黑石集團將能強化該公司在物流產業的領導地位，並將位列美國最大的倉儲物流業主之一。該公司擁有的美國物流地產將擴增超過三分之一，總面積將上看約 7.5 億平方尺。

「物流是我們今日在全球中最具信念的投資主題，我們期待通過我們現有的產品組合，來滿足不斷增長的電子商務需求。」黑石集團房地產投資部全球聯席主管 Ken Caplan 表示。

普洛斯的總部位於新加坡，為全球投資管理公司。該公司於 2015 年踏入美國房地產市場，如今該公司擁有價值 640 億美元的房地產及私募股權基金資產。此外，該公司的房地產基金平台是世界上最大的平台之一，該公司客戶包括亞馬遜 (AMZN-US) 和京東 (JD-US) 等大型電子商務平台，以及 Adidas AG 和 L'Oreal SA 等消費品牌。