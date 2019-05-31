殖利率曲線解讀有誤 貿易戰不會引來空頭市場

目前的情況尚難遽下結論。

這是黑石集團副董事長韋恩 (Byron Wien) 對近來疲弱的美國股市，所抱持的立場。5 月以來，S&P 500 下跌了約 5.5%。韋恩在接受 CNBC 訪問時說：「在持續上漲的趨勢中，這次回檔較正常的修正，有點過頭了。」

韋恩並說他認為「中美貿易衝突是來真的，我認為衝突會曠日持久，但不認為會導致經濟衰退或造成空頭市場。」

他的樂觀理由在於經濟基本面。他認為，儘管美國債券殖利率近來下降，代表投資人感到不安，因而退出風險性資產，轉而尋求避險資產，但美國經濟依舊強勁，情況良好。

5 月以來，美國 10 年期債券殖利率下降了近 11%，已低於 3 個月期債券的殖利率，形成了殖利率曲線反轉。正常情況下，長期債券殖利率往往高於短期債券殖利率。

殖利率曲線反轉，通常是經濟將於一至二年內衰退的可靠指標，它代表債券投資人相信，未來的經濟成長將低於今日。

但韋恩說，他並不擔心殖利率曲線反轉，因為這次反轉是 10 年期債券殖利率下跌，低於 3 個月期債券殖利率，而非短期債券殖利率上升，突破長期債券殖利率。「這兩種情況大不相同，」韋恩說。「民眾認為經濟出了問題，但我可不這麼認為。」

他的立場與 Fundstrat 顧問公司主管湯瑪斯 (Thomas Lee) 的觀點相呼應。湯瑪斯在週三發布的研究報告中指出，長期債券殖利率下降，代表投資人擔憂風險，而非經濟衰退。他認為今日的殖利率曲線反轉，與 1998 年 9 月的情況雷同，當年俄羅斯債務危機引發了風險，並非經濟即將衰退。其後的二年半，美國經濟還持續成長。