關稅戰火不停歇 中、墨皆有意與川普談判

綜合外電報導，即便川普不斷對美墨施加關稅壓力，意圖逼使其兩大貿易夥伴讓步，但中國與墨西哥皆表態，強調有意願與白宮進行貿易談判。

北京於週日 (2 日) 發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，內容譴責白宮透過「美國優先」以加徵關稅，傷害全球金融，且在五月時有意破壞貿易戰的談判，並表示中國無意閃躲貿易戰，不過全文皆表達出肯與美國進行貿易談判的意願。

中國商務部副部長王受文於週日表示：「我們願意透過合作尋找解決對策。」

大陸商務部副部長王受文表示願與美國進行談判 (圖片: AFP)

另一方面，川普威脅墨西哥若不願積極協助防堵非法移民等問題，造成美國工作機會流失，將從 10 日起對墨西哥加徵 5% 至最高 25% 的關稅。

川普推特週日稍早發文，首先抨擊墨西哥對美國「施虐」，控訴許多美國企業和工作被不當南移至墨西哥，川普並再次強調，將透過關稅和建築邊界高牆來阻止墨西哥。

消息釋出後，墨西哥急派出代表團到美國，討論防堵移民事宜。墨西哥經濟部長 Graciela Marquez 也為貿易戰談判做準備，她於週一 (3 日) 專程趕往華府，與美國商務部長 Wilbur Ross 進行緊急會談。

週日下午，川普推特發文說道，「墨西哥已派出代表團前往華府討論移民問題」。考量到美國是墨西哥貿易經濟命脈，墨國勢必會對川普政府妥協。

川普還指出墨西哥針對移民問題已經「談了」25 年，卻未有任何實質行動，「我們要的是行動，別再只是討論了」

目前川普政府強勢地對美國的兩大貿易夥伴，使用關稅手段要脅，揚言將從本月 10 日起，對價值 3500 億美元的墨國進口產品加徵 5% 關稅，且將逐月增加至 10 月，預計最高將到 25%；同時，也釋出將另外對 3000 億美元的中國進口商品加徵 25% 關稅。

具體的談判日期，目前尚未決定，不過美中雙方資深財政和貿易官員，有望參加將在周末舉行的 G20 高峰會，外界預測川習會可能登場，分析師看好此次機會將能促成美中貿易談判。