樺漢射3箭今年仍將賺逾1個股本 明年營運將顯著向上

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，今年是 2014 年上市後的第 2 個 5 年，將朝三面向佈局，包含新的客戶、產能轉移、深化中國品牌市場。他強調，目前雖然有許多不利因素，但營運基本面依舊很穩，全年逐季成長、賺進超過 1 個股本是「不可能變的」， 明年在博弈、醫療等新案子發酵下，將回到過去強勁成長。

樺漢總經理鄧覲臺表示，目前在新的客戶規劃，主要針對垂直整合，像是博弈客戶就延伸到手持裝置、醫療客戶也拿到一些比較技術性的專案，毛利相對較高，今明 2 年都會開始陸續出貨。

在中國品牌佈局方面，鄧覲臺指出，目前中國在樺漢營收佔比低於 10%，主要是康創做航太、國防、交通運輸等較高端領域，較難進軍中低階市場。因此也成立蘇州樺漢，目標年底通路商、銷售網路都建立齊全，進軍智能行銷、智能工廠。

此外，樺漢也擁有鴻海集團的優勢，朱復銓解釋，除了能藉由富士康的品牌打入市場外，加上中國有很多 ODM 的案子，也能利用集團購料平台能降低成本。他指出，去年康創在中國業績 8-9 億元，但今年將翻倍，上看 20 億元，明年則繼續倍增，可望達 40 億元。

至於產能移轉規劃，朱復銓透露，樺漢本身在台灣有固定的外包協力廠商，今年開始也加強合作，除此之外，也會考慮透過鴻海在越南、墨西哥的布局，來調配產能。不過，美國擬對墨西哥商品加稅，對此，樺漢表示，將隨時關注並適度調整。

朱復銓強調，市場擔憂的美中貿易戰對樺漢的衝擊，他認為心理因素大於實際影響。目前營運基本盤很穩，1 年每股純益要賺 10 幾塊是「不可能變的」，而明年在各種布局效益顯現下，整體營運將顯著向上。