呵護反彈火苗 台股年線分強弱

台股上周五由電子三王聯手，拉出久違逾百點紅棒，順利衝過年線，加權指數收在 10498.49 點，成交值也放大至 1240 億元，進入 6 月，美中貿易戰依舊歹戲拖棚，台股反彈行情能否延續？反彈火苗仍需細心呵護，短線上先以年線分強弱！關鍵點位為 10407、10453 與 10505 點。

今日如開盤遭遇國際股市拖累，與短線獲利調節賣壓，首要的關鍵位置 10453 點，如能挺住，表示短多控盤能力仍在，指數仍有機會續往 10500 點關卡挑戰，並伺機挑戰月線與前高 10520 點；但如 10453 點未能挺住，下檔 10407 點攸關 10400 點整數關能否守住，10363 點不宜再跌破，否則反彈火苗有熄滅疑慮，或得再等打第 2 腳。10326 點為護盤防線 10300 灘頭堡。

上周五台股電子三王台積電、大立光與鴻海，為讓台股一口氣突破 10 日線、年線的功臣，金融傳產未扯後腿也同樣得記嘉獎，外資更罕見轉為小買超，不過以整體格局來看，目前仍屬反彈行情，火苗仍需細心呵護，今日仍以上周五率領大盤反彈的主攻部隊為觀察重點，電子即使回檔，也務必挺住上周五拉出的紅棒，今日如收黑棒，成交量不宜再升溫，否則護盤要力撐反彈行情，恐仍相當辛苦。

另外，新台幣匯率仍是觀察重點，必須儘速穩住，才可避免外資賣超擴大，6 月台股重頭戲，包括股東會與第 2 季的做帳結帳，投資人在選股時，務必擇強汰弱，相對較大盤強勢，且有外資投信認養個股，6 月較有表現機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)