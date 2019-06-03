〈樺漢集團展望〉瑞祺電下半年透過併購 跨利基型網通新應用 將成未來3年成長動能

瑞祺電 (6416-TW) 總經理洪德富表示，目前沒有受到美中貿易戰的影響，但 IT 業正面臨網路架構轉型，影響傳統網安產品業績，至於新應用 SD-WAN 雖然快速成長，但目前還無法顯著貢獻營運表現，第 2 季「還需要努力」。不過他也透露，下半年將透過併購，跨入利基型網通產品應用，將成為營運新動能，新品效益顯現至少影響 3 年，業績可望翻倍成長。

洪德富表示，SD-WAN 等新基礎架構陸續進入商轉階段，影響 IT 使用者面臨網路架構轉型時，執行預算的意願，造成系統軟體商成長動能趨緩，因此影響傳統網安業績。

他進一步指出，雖然 SD-WAN/uCPE 的進展比預期來的快，不過，訂單狀況還無法很順利於每月業績呈現，但整體金額及比重相較去年有提高。

而在新佈局方面，洪德富透露，下半年可望透過併購，跨入新的利基型網通產品應用，且目前「在台灣沒有競爭者」，若新品效益顯現「對瑞祺電影響至少 3 年」，整體業績可望翻倍成長。

至於貿易戰，洪德富指出，客戶因資安考量，產品多選擇在台灣製造，雖然有一個主要美國客戶在中國生產 SD-WAN 產品，但並未列入 301 條款之中；至於另一美系客戶的 SD-WAN 產品，也在日前修正 HTS 產品代碼，使其未列入 301 條款之中，加上機種已進入銷售末期，目前不會評估其它備援生產方式。

不過，接下來美國擬針對中國產品全面加稅，對此，洪德富表示，目前也與客戶討論備援移轉台灣生產方案，客戶也接受轉移生產造成的 5-10% 費用調漲。