◆盤勢分析

1. 美國總統川普出人意外的對墨西哥祭出關稅，此消息讓貿易戰擴大戰場，全球股市再度遭受到壓力，上周五美股四大指數再度重挫，跌幅介於 1.32%~1.51%，S&P 500 指數五月下跌 6.6%，創 2010 年以來 5 月最大單月跌幅，費半指數五月重挫 16.7%，創近 10 年來的最大單月跌幅。

2. 不畏川普宣布所有墨西哥商品加徵 5% 關稅利空，台股今日開低走高，由權王 2330 台積電及股王 3008 大立光及 IC 設計龍頭 2454 聯發科聯袂帶動電子股再度強彈，台股加權指數收盤成功收復年線，終場指數上漲 115.5 點，漲幅 1.11%，收在 10,498.49 點，成交金額為 1241.64 億元。三大法人合計買超 31.61 億元：外資買超 19.07 億元、投信買超 10.68 億元、自營商買超 1.85 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢若能維持在 1,200 億之上則有利多方續漲。

(2) 均線：收盤收復年線，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

(3) 技術指標：KD 開口擴大，仍須提防上檔季線反壓。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電成功站上 10 日均線，觀察能否續強站上年線。

4. 櫃買指數漲幅 1.29%，收在 133.5 點，較集中市場強勢。短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股上週五成功站上年線，成交量也溫和放大至 1,200 億之上，今日若要再往季線挑戰，成交量必須要溫和放大配合才有利多方續反彈，預期短線上會在半年線及季線作區間震盪打底機會較大。由於美國發動貿易戰持續增溫，國際股市也再度遭受到壓力，儘管上週五台股逆勢上漲，但若全球股市持續弱勢，仍要提防台股再度回測的壓力，選股方向可留意 IC 設計、網通、營建、食品、越概、水泥、高殖利率股等。

6. 中國大陸商務部新聞上週五 (5/31) 公佈，中國大陸政府將提供「不可靠實體清單」，如今多家與華為劃清界線的美企、日企、英企業恐遭中國政府報復。中國政府可能狙擊的目標範圍包括，從英特爾、高通、博通、賽靈思、射頻元件廠 Lumentum、Qorvo，以及提供 Android 系統的 Google 等美企，再到英半導體企業安謀、丹麥最大電訊集團 TDC、日本軟銀、東芝與松下等非美供應商。

7. 在中美貿易談判陷入僵局之際，中國國務院 2 日公布「關於中美貿易磋商的中方立場」白皮書，痛批美國在談判過程中三次出爾反爾、不講誠信，談判受挫的責任在美國政府。對於中美能否重啟談判，中國商務部副部長王受文提出「三個必須」：必須相互尊重、相向而行、平等互利。

8. 台股上市櫃公司近期將公布 5 月營收，摩根士丹利出具最新報告預測，權王 2330 台積電、股王 3008 大立光 5 月營收都將優於 4 月，尤其看好 3008 大立光將繳出「月增、年增」的「雙增」成績單，年增幅估達 22%，將為市場多頭增添動能。