印能科技中籤率0.47% 抽中一張賺逾40萬元 8萬人搶申購凍資千億元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-19 12:56
興櫃股王印能科技 (7734-TW) 今 (19) 日上櫃前公開申購結束，一共吸引 80408 筆投資人參與，公開申購承銷張數僅 382 張，以申購價 1250 元、每張 125 萬元估算，凍資 1005 億元，中籤率僅約 0.47%。
印能科技今日盤中最高達 1695 元，依照申購價每股 1250 元推算，若抽中一張可賺逾 40 萬元，吸引龐大搶購潮。
印能科技看好，今年隨著客戶在近兩年大幅建廠與擴產，公司產品也陸續出貨，因後認列時間較長，預期今、明兩年是設備業的高峰，法人估，印能科技今年營收年增幅將達 2-3 成。
印能科技最近三年營收與獲利持續增長，同時維持毛利率 60% 以上，獲利率大於 45%，2023 年稅後純益達新台幣 5.46 億元，每股稅後純益為 31.72 元，2024 年全年前三季稅後純益達新台幣 6.08 億元，每股稅後純益 30.28 元，前三季獲利就已超越去年全年。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇