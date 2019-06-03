台股盤前─貿易爭端短期無解 上檔重重壓力難突破

台股加權指數上周周線上漲 170 點，終止周線連三黑，不過，美股上周五續跌，反映美國恐將貿易戰戰線擴大至其他國家的市場恐慌情緒，同時，換中國宣布將建立一套中國版貿易黑名單，並於周日發布白皮書指責「美國出爾反爾，要打貿易戰奉陪到底」，顯然貿易爭端短期無解，早盤日韓股均走弱，台股今日要獨強的機會恐怕不高。

上周五台股在亞股中表現相對強勢，三大法人同步買超合計達 31.61 億元，其中，外資終結連 17 賣轉為買超 19.07 億元，投信也買超 10.68 億元、自營商買超 1.85 億元。

不過，由於川普又對墨西哥加徵關稅，令上周五的美股大跌，道瓊指數下跌 354.84 點或 1.41%，收 24815.04 點；那斯達克指數下跌 114.57 點或 1.51%，收 7453.15 點；標普 500 指數下跌 36.80 點或 1.32%，收 2752.06 點；費城半導體指數下跌 19.11 點或 1.45%，收 1296.18 點。

中國昨日發表「關於中美經貿磋商中方立場」白皮書，被視為對貿易戰表態，同時，中國也宣布自 6 月 1 日起對美國 5140 項、總值約 600 億美元的產品提高關稅，其中，機械零件、光學儀器項目值得留意。但因台灣業者並未在美國直接設廠，對台灣產業暫屬間接影響，後續仍有待觀察。

鴻海董事長郭台銘示警，政府應注意美中貿易大戰的影響，並直指「老百姓沒有看到這次會比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，將造成經濟崩潰」。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 今日登場，外界預期蘋果將為 iPhone 作業系統推出暗黑模式，並可能宣布 iTunes 功成身退，並提升內建 App 如地圖、提醒事項的功能。

近來全球金融市場動盪，部分商品價格大漲吸引資金轉入，包括避險資金轉進虛擬貨幣，推升比特幣價格突破 9000 美元，而美國中西部豪大雨加上中國蟲害，也使黃小玉價格大漲，再加上部分塑化品報價走揚等，相關漲價概念股留意。

除了外部因素，從技術面來看，法人指出，由於上檔月線、季線和年線等反壓重重，型態偏空，多看少做的心態恐使多頭上攻力道熄火，短線僅可期待個股表現。