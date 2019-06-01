〈鉅亨看世界〉娛樂產業人才爭奪戰

影音串流服務相關產業持續蓬勃發展，吸引不少科技娛樂產業投入戰局。從 Netflix(NFLX-US) 一開始的一方獨占，逐漸演變為蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、迪士尼 (DIS-US) 等巨頭的爭霸。這些科技、娛樂公司也開始製作自家的原創影音電視節目，來與傳統媒體競爭影音串流市場，因此，娛樂產業中的人才爭奪也日趨激烈。

據報導，蘋果已經挖角了前迪士尼串流媒體服務部門高管 Chiara Cipriani，期望能藉此加強將於今年晚些時候推出的全球影音服務管理。

根據 LinkedIn 的資料顯示，Cipriani 在本月初便開始擔任蘋果全國影音服務的總監。她在迪士尼工作了十年之久。她之前曾致力於 Disney+ 服務，也曾管理過 DisneyLife。

此外，隨著網路服務逐年普及和市場格局的變化，蘋果投入巨資發展媒體和內容業務以調整發展戰略，逐漸從硬體公司轉型為軟體服務公司，公司人員的結構也跟著變化。

據分析公司 Thinknum 的數據顯示，自 2016 年以來，蘋果硬體相關人才需求最大，然而，從 2018 年第三季開始，與軟體和服務類相關的職缺超越硬體職缺，同時也是蘋果開始推廣軟體和服務像是 Apple Music、影音串流服務、原創內容等的時間。

蘋果軟體人才需求超越硬體人才需求 (圖片：thinknum)

蘋果大範圍的招聘表明，該公司正在為 Apple TV + 影音串流媒體服務建立國際業務。該公司在先前也聘請了一些來自英國廣播公司 BBC 的創意高管，以及來自亞馬遜和 Netflix 的人才。

除了蘋果之外，迪士尼、AT&T(T-US) 和 NBCUniversal 都在開發新的串流媒體服務。今年 3 月份，Disney + 就挖角了前 Netflix 的高管來領導相關的商務事務。

而 Netflix 作為串流媒體的先驅，擁有最多的影音服務用戶，也已投入數億美元來獲得各種版權，以及高薪支付來挖角傳統媒體公司的員工。然而這也導致了一場訴訟案。在 2016 年，二十世紀福克斯電影公司起訴 Netflix 挖角，此案仍在法院審理中。

串流媒體服務的擴展不僅引發人才戰爭或訴訟，更重要的是為失去工作的娛樂業員工提供軟著陸的機會。迪士尼在今年從 21 世紀福克斯公司買下的電影和電視資產，預期將導致數千個員工被裁，不過同時也將人才釋放，可望為影音串流市場帶來更多的人才。