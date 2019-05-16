馬斯克：Starlink衛星網路將成為SpaceX火星計畫的關鍵營收來源

SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週三 (15 日) 表示，該公司的 Starlink 衛星網路將成為該公司的主要營收來源，進而實現該公司將太空人送上火星的願景。

Starlink 衛星網路計劃將建立一個相互連結的衛星網際網路，名為「星座網路」，將高速網際網路連接到地球上的任何地方。完整的 Starlink 網路將包含 11,943 顆近地軌道的衛星。

「我們認為這是 SpaceX 產生營收的一種方式，可以用來開發日益先進的火箭和太空船。」馬斯克表示：「我們相信 Starlink 的營收可以為 Starship 提供資金。」

火星太空船 Starship 計畫旨在打造一個可重複使用的發射系統，並能夠每次往月球或火星運送多達 100 名乘客。在過去幾個月中，SpaceX 已經開始進行相關的測試。

馬斯克表示，SpaceX 近期的融資活動「已被超額認購」。他表示，SpaceX 有足夠的資金來打造和發射 Starlink 衛星，以實現更遠大的目標。「目前來看，我們有足夠的資金來達到運營水平。」馬斯克表示。

針對 Starlink 的計劃，馬斯克表示，SpaceX 至少還需要再進行 6 次，每次 60 顆衛星的發射，才可能實現網際網路的小範圍覆蓋，然後至少要進行 12 次，總共 720 顆衛星的發射才能將使網際網絡達到適度範圍的覆蓋。SpaceX 為加速 Starlink 的計劃，將擴展到每年製造並發射 1,000 顆衛星到 2,000 顆衛星。「如果按照計畫進行， SpaceX 將能在兩年內擁有大部分繞行地球軌道的衛星。」

馬斯克分享了一張 60 顆 Starlink 衛星被裝入獵鷹 9 號火箭的照片 (圖片: CNBC)

在今年 1 月份時，馬斯克曾經表示，在計劃取得成果之前，SpaceX 必須投入的支出可能很驚人。馬斯克在當時也曾表示，1 月份 SpaceX 所展開的裁員一定程度上就是為了 Starlink 計畫。