〈華為風暴〉泰國官員：未來5G採購 向所有廠商敞開門戶

根據日經新聞在週五 (31 日) 的報導，泰國的數位經濟暨社會部部長 Dr. Pichet Durongkaveroj 於 31 日時，在日本經濟新聞社所主辦的，第 25 屆「亞洲的未來」(The Future of Asia) 國際交流會議上，發表演說時表示，泰國「向所有的廠商們敞開門戶」。對於近期美國政府的華為禁令，表達了意見。未來泰國在 5G 設備的採購上，將不會對中國華為進行排除。

馬來西亞總理馬哈地表示，對於華為的技術將「盡可能的利用」。(圖片：AFP)

馬來西亞總理 Mahathir Mohamad (馬哈地)，在週四 (30 日) 時，也在東京於該國際交流會議上強調，對於華為的技術將「盡可能的利用」。馬來西亞與泰國這兩個東協 (ASEAN) 主要會員國，在這方面的步調出現了一致。

在圍繞於 5G 的議題方面，Dr. Pichet Durongkaveroj 表示，透過官方與民間的積極合作「我們將會看見活用的方法」。除此之外，他還透露將從限定的區域開始建設。

他認為從「醫院與教育機關等，在特定的範圍內開始導入，具有經濟合理性」，主張一方面活用當前的 4G 技術，一方面在具有效率的高速基礎建設上進行建設是很重要的。

站在推動泰國數位化的立場「感受到具破壞性的創新力量」，Dr. Pichet Durongkaveroj 說道。在東協整體的「數位範疇上，也想推動整合」，提到了包含在法規方面建構合作關係的重要性。

Dr. Pichet Durongkaveroj 表示，目前泰國的數位化現狀「在 7 萬 5 千個村落當中，網際網路的涵蓋率達到 8 成」。表明要在今年年底前，於所有村落建設高速基礎設施。強調了所有國民，都能夠使用高速網際網路的重要性。