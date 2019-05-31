華為再度受挫 新思科技停止提供晶片設計軟體更新服務

全球最大晶片設計工具供應商決定停止提供華為科技公司軟體更新服務，此舉使得這家中國科技公司在全球半導體發展上，再度受挫。

二位消息人士告訴日經新聞說，由於美國商務部將華為列入黑名單，限制該公司取得美國科技，設立於加州的新思科技公司 (Synopsys) 因而告訴員工，停止了這項更新服務。

該二位消息人士並說，於 Nasdaq 上市的新思公司也暫停了對華為公司的最新智慧財產權的銷售。

這項停止交易的舉動，使得華為分公司海思半導體公司 -- 中國最大晶片開發商 -- 受創。消息人士說，這使得華為內部晶片開發計畫飽受威脅，也阻擋了該電信設備製造商在 5G 方面的雄心壯志。

華為近來超越了蘋果，躍升為全球第二大智慧型手機製造商。該公司近幾年的成長超越同儕，部份原因在於該公司有能力自行製造定制晶片。

在缺少設計工具的支持下，華為在這項技術上，可能開始落後，競爭對手如蘋果與三星，可能趁機超前。僅有新思與 Cadence 設計系統公司 -- 另一家美國設計工具供應商 -- 目前有能力提供華為需要的軟體，開發先進晶片。

Cadence 公司亦為華為的供應商，並未回答日經新聞提出的問題。但由於該公司係美國公司，若在未獲得華盛頓許可下，持續提供華為公司服務，將面臨重罰。

「由於整體晶片生產過程已變得精密又複雜，在未能獲得新的軟體更新的情況下，華為將很難設計新的晶片，」一位熟悉此事的晶片業主管告訴日經新聞說。「軟體幾乎每週都會更新，以協助晶片開發商與晶片製造商同步解決問題。」