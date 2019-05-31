〈美祭墨關稅〉台代工廠回應一覽 和碩、仁寶皆稱不受影響

美國總統川普再度開槍，發推文宣布從 6 月 10 日起，對自墨西哥進口商品徵收 5% 關稅，台相關代工廠恐受害，和碩 (4938-TW) 表示，目前產線主要移往台灣及印尼，墨西哥當地並無產能，影響不大，仁寶則說，墨西哥確實有廠，但已無實質生產動作。

川普宣布對墨西哥祭關稅，市場解讀此舉恐衝擊台組裝廠，包含緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、仁寶(2324-TW) 與英業達 (2356-TW) 等，都在當地設有生產產能，提供北美客戶產品。

和碩表示，先前公司針對產線配置進行調整，墨西哥廠是以客服及維修為主，產能占公司比重不大，且和碩已將受 25% 關稅影響商品，往台灣與印尼挪移，因此並未受到影響。

緯創表示，美國對墨西哥出口商品課徵關稅消息上午才出來，目前單就川普貼文，仍無法清楚課徵項目與法規，因此內部還在評估、討論，緯創在墨西哥的產能，主要供應伺服器及電視，不過緯創全球包含台灣、中國、印度、馬來西亞、捷克都有製造基地，因此受影響程度有限。

相比之下，市場點名，緯穎逾 9 成以上產能位於墨西哥，用於組裝伺服器產品，恐是此次最大受害者，不過至截稿前尚未取得回應。

仁寶則表示，墨西哥有一個生產廠，是 2011 年跟日本東芝買下主要進行電視組裝，近年因為調整產線，目前在墨西哥的廠房已無實質生產，因此預期對公司影響很小，未來也將持續評估墨西哥廠房規劃。

英業達在墨西哥也有伺服器組裝產線，該廠主要供應美系客戶伺服器產品，英業達指出，將先向美國申請墨西哥廠為 Free Zone，也就是報備美國海關，未來貨物都會進入美國銷售，因此將英業達當地的倉庫，視為是美國的一部分，預期對加工組裝產品影響較小。

另外組裝大廠鴻海，同樣在墨西哥有生產基地，鴻海去年啟動供應鏈轉移策略，躲避美中貿易戰壓力，將廠房產能分散到美國、墨西哥、台灣等地，其中墨西哥是分散的其中一個地點，除供應美國市場 iPad 與 iPhone，另外還有一部分機上盒、電腦產品，不過截稿前尚未取得鴻海回應。