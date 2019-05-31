〈美祭墨關稅〉又出招！台組裝廠受衝擊 緯穎受傷恐最重

美國總統川普又在推特上發文，宣布自 6 月 10 日起，將對從墨西哥進口的商品，課徵 5% 關稅，此舉等於又對台廠打上一記重拳，台廠包含鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，都在墨西哥設有製造廠，緯穎更是逾 9 成產能設在當地，受到川普提高關稅影響，相關台廠恐在此次再度受到拖累。

緯創今日對此指出，消息上午才出來，尚不清楚課徵關稅的項目，因此內部還在討論，緯穎則至截稿前尚未取得回應；和碩則強調，墨西哥廠以客服、維修為主，並無生產產能，目前因應美中貿易戰，產能以移往台灣與印尼為主。

台達電則指出，墨西哥廠已無產線，當地廠區規模很小，僅用於小量的組裝測試，主要功能是研發中心，並無被課徵關稅的問題。

川普此次對墨西哥進口商品課徵 5% 關稅，目的是要改善非法移民問題，但同時也衝擊許多赴墨建廠的台灣廠商，市場點名，緯創旗下緯穎，恐受傷最重。

外資日前出具報告指出，緯穎來自美系客戶訂單穩健，同時緯穎產能 98% 都在墨西哥，原本市場看好，緯穎將可躲避美中貿易高關稅的壓力，但若川普確定課徵 5% 關稅，恐連帶衝擊緯穎後續出貨進程。

組裝廠鴻海也恐連帶受到衝擊，鴻海去年啟動一系列供應鏈轉移策略，為躲避美中貿易戰壓力，將廠房產能分散到美國、墨西哥、台灣等地，其中墨西哥也是分散的其中一個基地，除供應美國市場 iPad 與 iPhone，另外還有一部分機上盒、電腦產品，不過截稿前尚未取得鴻海回應。

(記者：彭昱文、劉韋廷)