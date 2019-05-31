〈美祭墨關稅〉與美國簽協議的意義何在？川普翻臉恐讓美中談判更艱難

美國總統川普宣布，將對所有墨西哥進口商品，加徵最多至 25% 的關稅之後，市場從這場美墨戰的進展推斷，中美貿易間的談判，將更加遙遠。

2018 年底，美國、加拿大、墨西哥三方簽定了「美加墨協議 」(USMCA)，但因關稅等問題遲遲未在國會通過。好不容易 5 月 17 日川普宣布，正式取消之前加徵加拿大和墨西哥的「鋼鋁關稅」，5 月 30 日美國也表明，美加墨協議將可能趕在今年夏天前通過。然而，31 日川普又再度宣布，對墨西哥加關稅。

市場原先預期，中美貿易戰下，可能的受益者之一，就是企業將生產線遷離中國後，移到成本低、又靠近美國的中南美洲國家，如墨西哥等。但最新的關稅決定，為這樣遷移過程帶來風險。

美國雪城大學教授 Mary Lovely 表示，這項決定對製造業供應鏈，無疑是另一項衝擊。許多美國企業利用墨西哥低廉的生產成本，來營造相對於歐洲與亞洲的價格競爭力。

墨西哥是美國第三大貿易國，而美國則是墨西哥最大出口國。2017 年出口到美國比重，占總出口高達 73%。其中以汽車產業以及電腦相關零組件出口為最大宗。關稅提高，無疑對經疲軟的墨西哥經濟帶來威脅，同時，衝擊在墨西哥設廠的美國與日本等外國大廠。

2017 年墨西哥出口貿易國比重分布. 資料來源: OEC

至於墨西哥非法移民的問題，分析師 Deborah Elms 認為，移民問題應獨立處理，不應該與整個國家的貿易綁在一起，如此的決策只會造成更多其他麻煩。

另外，這場美墨戰還衍伸出個更大問題：與美國簽協議的意義何在？

分析師 Khoon Goh 認為，美墨間貿易戰的一波三折，顯得中美貿易協議更加無望。「到頭來，與美國華府簽訂協議的意義在哪裡？美國可以單方面任意提高關稅」。

彭博社經濟學家 Chang Shu 等人也認為，最新的關稅決定，無疑是對已簽訂的美加墨協議打臉。同時，其他國家包括中國、日本、歐洲等，也可能因此警惕，是否值得與美國制定任何協議，甚至是否值得為了簽訂協議而做出退讓。

分析師 Deborah Elms 指出，全球各國之間的貿易系統更顯危險。「因為最大的玩家，很明顯是個流氓國家 (gone rogue)」。這也讓市場擔心，「關稅人」川普，將會利用他的關稅絕招對付全球更多的國家。