報稅最後一天！晚鳥繳所得稅想賺回饋 鎖定沒名額限制的銀行

今 (31) 日報稅最後一天，Money101 董事總經理周純如表示，隨著所得稅申報進入尾聲，許多銀行祭出的紅利、現金回饋，且無名額限制，抑或是尚未額滿，適合「晚鳥族」善加利用，報稅仍享好康。

周純如表示，根據財政部統計，過往大約都有 9 成以上納稅義務人選擇以信用卡繳稅，主要是因為相較現金、帳戶扣款等繳稅管道，信用卡繳所得稅可以享有分期 0 利率、現金或點數回饋、紅利折抵稅金或是抽獎等好康，多數銀行還免收手續費，是每年納稅義務人關注的重點。

至於如何選擇一張適合自己的繳稅神卡呢？繳稅前應先了解今年須繳多少稅額，接著再將挑卡重點放在各家銀行祭出的紅利點數或刷卡金回饋率、了解繳稅 0 利率分期的稅額門檻，或是抽獎獎品是否有吸引力等因素來挑出今年的繳稅信用卡。

綜觀來說，免收手續費是各家銀行推出繳稅優惠的基本款，建議選擇可同時享有回饋、抽獎資格的信用卡來繳稅，好康賺最多。

Money101 金融比較平台表示，偏好現金入袋的民眾可以將目光關注在提供刷卡金、紅利點數回饋的銀行，另外，繳稅前應先向銀行確認是否仍有「回饋名額」。據 Money101 整理，像是花旗全卡別繳稅享 0.5% 回饋，不限稅額門檻，通通都能賺到刷卡金，官網上明載限前 20 萬名，不過，只要花旗卡友仍可成功登錄活動，即表示順利取得回饋資格。

「中信商旅鈦金卡」繳稅享 0.3%，回饋無上限，而這是該卡片原本就有的特色，沒有名額限制，適合一年當中要繳納多種稅款的民眾。「玉山 Pi 拍錢包信用卡」繳稅享 1% P 幣回饋，上限 2000 P 幣，也是無名額限制，但記得登錄活動。

台新也有提供無名額限制的繳稅送現金活動，全卡友繳稅滿 1 萬元送 100 元刷卡金、繳稅滿 5 萬元送 200 元刷卡金、滿 10 萬稅額享 0.3% 回饋，持卡人要記得登錄活動。

星展提供全卡友繳稅達 1 萬元，享 100 元刷卡金，最高可享 1% 回饋，需登錄，同樣也無名額限制。

另外，土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐 6 家銀行 JCB 持卡人以台灣行動支付 APP「HCE 手機信用卡」完成繳稅，可獲得 50 元刷卡金，若以繳稅金額落在 1 萬元以下，回饋率至少都有 0.5% 以上，該活動限量 2 萬名，在截稿前都尚未額滿。

華南銀則提供紅利點數為誘因，鼓勵持卡人多刷卡，只要 5、6 月的一般消費高於繳稅金額或是加計稅額超過 6 萬元，即可享紅利回饋，上限 5000 點。

信用卡繳稅另一個關注重點就是許多銀行推出的分期 0 利率優惠，可用來減輕繳稅壓力，包含中信、富邦 J 卡、玉山、永豐、彰銀等最高可分 12 期；台新、國泰、渣打、華南、一銀、星展、土銀、華南等銀行最高可分 6 期；合庫、兆豐最高可分 9 期。

Money101 提醒，要申請分期 0 利率，民眾要特別留意有無符合銀行的「指定條件」，像是「稅金門檻」等，並且「網路登錄」或是「語音登錄」才算成功申請。