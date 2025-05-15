五大發卡行前4月刷破兆元！國泰世華奪單月刷卡王 玉山發卡爆逾55萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-15 20:13

‌



國內五大發卡行今 (15) 日揭露 2025 年 4 月信用卡簽帳業務概況，國泰世華銀行以 668 億元奪下單月刷卡王寶座，但前 4 月刷卡王仍為中信銀，簽帳金額約 2556 億元，值得注意的是，玉山銀因家樂福聯名卡持續換卡，單月發卡量爆出超過 55 萬張，連二月蟬聯發卡王寶座。

根據統計，五大發卡行今年 4 月合計刷卡金額 2646.15 億元，月減 0.5%、年增 5.46%；以前 4 月累計簽帳金額來看，五大發卡行的卡友合計刷出 1 兆 460.83 億元，年增 7.05%。

‌



‌



觀察五大發卡行 4 月信用卡簽帳金額，其中，國泰世華銀行以 668.28 億元奪下單月刷卡王寶座，中信銀 641.05 億元位居第二，第三至五名依序為北富銀 494.85 億元、玉山銀 439.02 億元、台新銀 402.95 億元。

比較前 4 月累計信用卡簽帳金額，中信銀仍以 2570 億元穩居刷卡王，國泰世華銀 2556 億元緊追在後，北富銀 1955 億元為第三，玉山銀、台新銀前 4 月分別刷出 1797 億元、1582 億元。

玉山信用卡 4 月簽帳金額約 439 億元，較去年同期成長 0.6%，年度簽帳金額為 1807 億元，較去年同期成長 3.8%，創下 4 月單月及年度累積新高，主要簽帳來源為國外消費、App 支付及網購通路，惟成長力度受到美國關稅政策影響，整體成長動能稍微趨緩。

玉山信用卡業務持續穩定增長，4 月新發卡數為 55.3 萬張，主要發卡動能來自玉山 Unicard、U Bear、熊本熊卡等。其中，玉山家樂福聯名卡陸續換發為玉山 Unicard。

北富銀信用卡 4 月刷卡量 495 億元，較去年同期成長 4%，較上月成長 3%。4 月受清明連假影響，海外旅遊及節慶採購需求增加，主要刷卡貢獻來自海外消費與量販賣場，此二大類別消費占佔整體刷卡量近 4 成。