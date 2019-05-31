美聯航CEO：即使完成修復 也不確定旅客是否願意再搭乘波音737 Max飛機

美國聯合航空 (UAL-US) CEO Oscar Munoz 週四 (30 日) 表示，他並不認為所有乘客都會很快接受搭乘波音 737 Max 飛機。

他在紐約指出，「我們將盡一切努力與所有客戶進行溝通，並保持該型飛機復飛計畫完全透明，」聯航在紐約 LaGuardia 機場將開設一個新航站大樓。他補充說：「第一且首要的目標是不要假設每個人都想想搭乘這款飛機，或者假設每個人都會克服恐懼。」

在 3 月中旬衣索比亞飛機失事後，全球航空當局將波音 737 Max 機型停飛。2018 年 10 月，另一架 737 Max 在印尼失事。兩宗不到 5 個月內發生的悲劇共造成 346 人死亡。

Munoz 強調，聯航將等到「大家都同意」Max 機型安全到足以復飛。「我們將以安全為出發點來做到這一點。」

聯航上週五 (24 日) 宣布取消該公司旗下 14 架 737 Max 機型直至 8 月 3 日的 1290 個航班。自該機型停飛以來，聯航累計已經取消了 3000 多個航班。

本月稍早，Munoz 表示，聯航不會向轉換航班以避開 737 Max 航班的乘客收取轉機費用。西南航空 (LUV-US) 也做出了相同承諾，航空業者和波音 (BA-US) 高管開始思考如何贏回客戶支持。

波音公司董事長兼 CEO Dennis Muilenburg 週三 (29 日) 在紐約舉行的投資人大會中指出，「我們知道大眾的信心受到這些事故的傷害，而且在贏得和重新獲得搭機旅客的信任前，我們還有很多工作要做，我們也必須這樣做。」「我們正採取一切必要措施，以確保類似像這兩起事故的意外再也不會發生。」

調查人員認為，該款機型的 MCAS 飛行控制系統會自動將飛機的機頭向下推，以防止失速。波音公司表示已完成對該系統的軟體更新，降低其主導功能，但該公司尚未透過重新飛行認證對此進行驗證，或將其提交給聯邦航空管理署 (FAA) 進行官方重新認證。