Fed報告：台灣入列貿易戰真正的贏家

《華爾街日報》報導，根據美國聯準會 (Fed) 最新的報告分析，貿易戰真正的贏家是中國在亞洲的競爭對手：台灣、韓國和東南亞國家。

根據紐約聯邦儲備銀行經濟學家的一份最新報告與美國進口數據研判，美中雙方都將為美國總統川普開徵的新關稅買單，原因是中國出口量將縮減，而美國買家將面臨更高的中國商品價格。

該報告分析美中關稅戰最可能的結果是，美國商品更加昂貴、中國因企業外逃，導致其就業降低或將市占拱手讓給價格更高但不收關稅的亞洲競爭對手，點評貿易戰真正的贏家是中國在亞洲的競爭對手：韓國，台灣和東南亞。

紐約聯邦儲備銀行經濟學家研究 2018 年關稅的影響，了解到美國進口商可以嘗試將關稅轉嫁給美國消費者，但更大的影響來自總體平均價格的上漲。美國總統川普開徵 25% 重稅後，美國買家放棄中國商品，轉而青睞價格更高的外國供應商，而且部分中國製造商將商品轉至亞洲鄰國。

該調查顯示，美國去年 9 月底對中國祭出第三輪關稅後，美國從中國的進口量不斷地在下滑，與此同時，從台灣的進口，從 12% 上升到 21%。3 月美國從越南進口增長 34%，高於 10 月的 15%。今年第一季，美國從韓國的進口也大幅增長至 18%，高於去年第四季的 9%。

儘管中國整體出口增速放緩，但中國 2019 年第一季對東南亞國家與台灣的出口增長亦加速。