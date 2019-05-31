〈機構報告〉IC Insights：感測器和致動器銷售創新高 但增幅減緩

IC Insights 發布報告指出，經過兩年強勁的成長後，由於庫存修正，加上智慧手機需求不高、拉貨調整，以及全球經濟不穩定，導致半導體市場中的感測器與致動器，出貨量成長放緩，未來前景堪慮。

據 IC Insights 最新的光電、感測器和分離式元件 (O-S-D) 市場調查報告指出，在 2017 年和 2016 年實現雙位數增長後，去年 2018 年整體僅小幅成長 6%，比起前年和去年要遜色許多，不過來到記錄新高的 147 億美元。

2019 年第一季度感測器與致動器全球銷售成長，較去年同期僅微幅攀升 2%。但市場預期今年下半年市場將回歸買氣，估計能成長 5%，並有望創下 154 億美元的紀錄。

鑒於全球經濟放緩，預計 2020 年成長將放緩至 3%，而預測感測器與致動器全球銷售，將於 2021 至 2023 年逐年強勢回升，估計能在接下來四年裡達到 211 億美元。

感測器 / 致動器市場逐年升高，但增幅趨緩 (圖片: IC Insights)

OSD 報告數據：

感測器 2018 年銷售成長 8%，來到記錄新高 91 億美元，少於 2017 年同期的增幅 15% 和 2016 年的 14%。

致動器去年營收增加 4%，來到記錄新高 55 億美元， 較 2017 年同期的增幅 18% 和 2016 年的 19%，明顯減弱。

預計 2019 年全球感測器和致動器的銷售額將增長約 5%，達到 96 億美元和 58 億美元。非光學感測器和致動器被世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 也歸類在這一類別。(圖像和光感測器不列入感測器 / 致動器類別，歸類於光電半導體類)

2018 年感測器和致動器 122 億美元的銷售額中，約有 83% 來自採用微機電系統 (MEMS) 技術製造的半導體。MEMS 主要用於壓力感測器 (包括麥克風晶片)、加速度計、陀螺儀設備和幾乎所有致動器裡。

用於 MEMS 的感測器和致動器將在 2019 年銷售成長 5%，並達到記錄新高 128 億美元，緊隨著經濟疲軟而導致 2020 年增幅降至 3%。

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