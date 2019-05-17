波音宣布：導致737 Max失事的防失速系統軟體更新已完成

波音公司 (BA-US) 週四 (16 日) 宣布，它已經完成了 737 Max 客機的軟體更新，這是該型客機因兩次致命空難遭全球性停飛後，能否復飛的關鍵一步。

波音表示計劃與聯邦航空管理局 (FAA) 合作安排認證飛行。其股價在發布聲明後上揚，尾盤大幅拉升，收漲 2.36%。

這款銷售快速的機型在不到 5 個月的時間裡發生兩次致命事故，3 月中旬航空當局將近 400 架波音 737 飛機停飛。在衣索比亞發生的事故中的調查人員指出，兩名機師在失事前最後兩分鐘內一直在與自動防失速系統奮鬥。

該系統稱為 MCAS，如果飛機的軟體感覺它正在進入失速狀態，則會反復壓下飛機的機頭。這是避免失速的正常位置，但如果飛機實際上不在失速狀態，則可能是災難性的。失事調查人員暗示該系統在衣索比亞墜機事件以及 10 月的另一次 737 Max 空難事件中，這個軟體都由感應器的不良數據啟動。

波音週四表示該公司已經試飛了 207 架次使用更新後軟體的 737 Max。它還按計劃為 737 Max 機師提供了更新培訓材料。

部分機師過去抱怨他們沒有被告知機上居然有 MCAS 系統，直到 10 月獅子航空公司 610 航班墜毀，導致機上所有 189 人死亡。在從舊型的波音 737 升級到 737 Max 過程中，機師們表示他們只接受了電腦或平板電腦的培訓，其中一些課程甚至不到一小時。而且裡面也沒有提到 MCAS。

波音公司未能有效披露訊息已引起國會議員和機師們的嚴重關切。FAA 代理局長 Daniel Elwell 週三 (15 日) 在眾議院航空小組的聽證會上表示，新的 MCAS 系統應該被納入機師手冊中。

波音 737 Max 當初如何獲得 FAA 的認證批准是多次聯邦調查和國會議員等調查的主題。