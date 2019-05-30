美中貿易戰膠著 滙豐銀：人民幣恐下探6.95元、日圓恐升至105元

美中貿易談判持續拉鋸，滙豐銀行認為，美中貿易戰短期難落幕，美元與避險貨幣日圓將維持強勢地位，其中人民幣兌美元恐下探至 6.95 元，日圓兌美元有機會升值到 105 元。

匯豐銀行 (台灣) 今天舉行「2019 年下半年投資展望」記者會，滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，美中貿易戰目前看來短期內無法落幕，預估人民幣短線貶值壓力仍大，如果貿易戰遲遲無法解決，預估人民幣今年恐下探至 6.95 元，反之如果情勢緩和，預估人民幣匯價可望回穩至 6.75 元左右。

范卓雲表示，美國聯準會已經暫停升息循環，而這波貿易關稅戰預估可能使美國全年 GDP 下調 0.3 個百分點，預估聯準會很可能在明年 9 月、12 月降息刺激經濟，在利率維持低檔情況下，相對看好美股、亞股與亞洲高收益債券，其中亞股建議可鎖定陸股中消費類股。

范卓雲指出，美國針對 2000 億美元的中國商品加徵 25% 關稅，因此建議將陸股比重減半，但在資產配置比重中陸股比例仍相對偏高，主要是中國政府持續推出寬鬆政策刺激經濟，加上結構性改革，預估 2019 年 MSCI 中國指數預測成長可望超過 15%，可望對陸股帶來正面影響。

至於固定收益部分，范卓雲表示，美國公債殖利率下滑，亞洲主要央行貨幣政策持續寬鬆，可望吸引更多資金回流亞洲高收益債，其中又以中國、南韓與印尼債券相對較具吸引力。