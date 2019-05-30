川普重燃貿易戰 陸外交部：赤裸裸的經濟恐怖主義

美中貿易戰愈演愈烈，中國外交部副部長張漢暉今 (30) 日表示，中國反對使用貿易制裁、關稅，以及保護主義等「大棒」，蓄意挑起貿易爭端，猶如「赤裸裸的經濟恐怖主義」。

5 月初，美國總統川普宣布，對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普還指示，另對價值 3000 億美元的中國輸美商品，進行加稅規劃；外界憂心，若此事成真，恐使全球經濟成長，面臨更多不確定性。

張漢暉週四於接受媒體採訪時指出，中國反對貿易戰，但不怕貿易戰；蓄意挑起貿易爭端，是「赤裸裸的經濟恐怖主義」，這種貿易衝突，將對全球經濟發展，造成負面影響。

張漢暉強調，中國可妥善應對各式外部挑戰，發展經濟、提高人民的生活水準，「我們有信心、決心和能力，捍衛國家主權、尊嚴與安全。」

值得注意的是，美中貿易戰可能進一步演變為「稀土戰」，陸媒《人民日報》日前示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

稀土的應用範圍十分廣泛，涵蓋了智慧型手機、電動汽車引擎、衛星等領域；由美國地質調查局數據可得知，2014 至 2017 年，在美國進口的稀土礦產品中，高達 8 成來自中國。