紐約匯市—美元走平 本月連續4個月收升

週四 (30 日) 交易，美元持平，5 月邁向連續第 4 個月收升，係因中美貿易僵局促使交易者將資金放在視為較安全的貨幣上，例如美元。

上週避險需求已將美元兌一籃子貨幣推升至 2 年高點，但週四美元需求有一點降溫，係因華爾街在經過大跌後腳步回穩。

歐元和英鎊守在關鍵支撐點之上，分別在 1.11 美元和 1.26 美元，同樣也縮限了美元的動能。

FX Street 資深分析師 Joseph Trevisani 表示，「由於中美貿易僵局，大家不想做任何動作，除非出現解決方案。」他指出本週交易清淡且交易區間緊繃。

ICE 美元指數持平在 98.151。一週前該指數曾觸及 98.371，為 2017 年 5 月以來最強水準。



ICE 美元指數本月迄今漲幅 0.76%，為連續第 4 個月收升，即使交易員認為 Fed 年底降息的可能性加大，美元強勢仍持續增加。

美元兌歐元可能自 1 月以來每月收高，5 月也將延續此走勢。跡象顯示歐元區經濟疲弱，加上歐盟成員國中有疑歐派崛起，挫傷了歐元。

歐元兌美元上升 0.04% 至 1.1135 美元，上週該匯率觸及 1.11055 美元，為 2 年低點。

儘管處於避險風氣內，美元兌日圓仍保有彈性，美元兌日圓下跌 0.05% 至 109.535 日圓，守在週三觸及的 2 週低點之上。但分析師認為，由於日本投資人對美元需求高昂，所以日圓仍相較疲弱。

大和證券資深外匯策略師 Yukio Ishizuki 表示，「因為來自日本投資人的日圓賣盤和美元買盤持續，當匯率接近 109.10 日圓兌 1 美元的時候，日圓不太容易再升值至 109 這個水準。」

本月英鎊兌美元匯率創一年內最大單月跌幅，由於梅伊首相將下台，加深大眾對英國脫歐的混亂不安。

週四英鎊兌美元下跌 0.13% 至 1.261 美元，歐元兌英鎊上升 0.17% 至 88.31 便士。