股匯嚴重脫鉤 台幣破31.6元續創波段低 向32元靠攏

台股加權指數今 (30) 日反彈 81.21 點至 10382.99 點，不過，隨著外資已呈現連 17 賣，資金流出的壓力未能緩和，台幣盤中低見 31.66 元，續創 2017 年 1 月下旬來低點，貶值達 7.9 分，終場收在 31.61 元；觀察 5 月以來，台幣已貶值多達 2.29%，有持續朝 32 元關卡靠攏的態勢。

台幣今日以 31.59 元、貶值 0.9 分開出後，貶幅緩步擴大，最低來到 31.66 元，所幸午盤過後貶值幅度未見擴大，終場台幣兌一美元 31.61 元，貶值 2.9 分，台北外匯經紀公司成交值 9.49 億美元，全日高低價差 7 分。

外匯交易員指出， MSCI 指數調整第二季度指數權重，於 28 日盤後生效後，看到外資持續在調整部位並匯出，市場上買匯力道還是不減。

觀察主要亞幣，以台幣相對弱，貶值 0.09%，日圓微貶 0.05% 左右，反觀其他多呈現升值，人民幣升值約 0.1%，星元、韓元也升值在 0.15% 上下，外匯交易員認為，若人民幣持續持穩再加上外資賣超逐漸告一段落，或許 32 元前將是一個滿足點，應不至於持續重貶下去。

法人也表示，今日大盤反彈部分原因是摩台指結算，由於中美貿易戰已演變成科技戰，衝擊台系供應鏈且短期無解，導致外資難回心轉意，台幣持續朝 32 元關卡靠攏的態勢仍難改變，先觀察外資何時開始轉買。