〈台北國際電腦展〉微星因應美中貿易戰 將提高台灣生產比重 月產能將大幅增加

微星 (2377-TW) 於台北國際電腦展 COMPUTEX 推出一系列新品，包含電競顯示卡、主機板、螢幕及周邊產品等，因應美中貿易戰，總經理暨執行長江勝昌表示，除預先準備在美國的庫存，也評估將銷美產品移往台灣生產，預計筆電產能將從現在每月 1000 台，提升到 2.5 萬台。

江勝昌表示，筆電產品仍在中國生產為主，目前台灣也有少部分產線生產中，是前陣子因應客戶需求建立，美國筆電市場占微星近 25% 營收，因此現在面臨美中貿易戰、擬加徵的 25% 懲罰性關稅，內部評估將台灣產線的產量提高，預計將從現在每個月的 1000 多台，提升到 2.5 萬台，他進一步指出，若美國真的提高關稅，需要吸收關稅成本的，將是美國的消費者。

除筆電產線將做調整，江勝昌表示，目標是將銷美產品移往台灣生產，當然也不會放棄中國內需大市場，他說，目前銷美顯示卡，幾年前就已經都移到台灣生產，在美國市場通常也會維持 2.5 個月的庫存水位，至於主機板部分，也有考慮移回台灣生產，但移回成本仍需評估，之前 10% 關稅時公司還能承擔，但若調到 25% ，就必須做出應對。

江勝昌表示，目前電競筆電市場還是有雙位數成長幅度，公司持續努力中，至於主機板市場，整個市場每年是以 2 位數衰退中，但公司現在的目標就是不求量但求平均售價提高，以維持營收，不過電競顯示器部分，全球市場成長率高，持續以 3 位數成長，包含曲面及平面顯示器，預估今年微星出貨將達 690 萬台，較去年 540 萬台持續成長。

針對近期問世的雙螢幕筆電，江勝昌表示，技術部分已經不是問題，關鍵還是要找到市場客群與定位，將持續專注在技術與行銷上的提升，以期維持營收與獲利。