日立提撤銷股臨會決議 永大：已進入法律程序

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (30) 日公告，接獲臺北地方法院民事庭通知，日立製作所等對公司提出，撤銷今年第一次股東臨時會決議，目前已進法律程序，擬委請外部法律顧問評估，並於 7 月 3 日到庭進行言詞辯論程序。

永大今年 4 月 18 日召開今年第一次股東臨時會，改選 6 席董事、3 席獨立董事，由當時市場派與公司派，各取得 3 席董事，泛市場派董事當選人包括現任董事長許作名、許兆慶、匯豐代表人張偉聰，公司派當選人包括日立製作所代表人長島真、永大前董座許瑞鈞、前總經理蔡鋒杰。獨立董事則由當時的市場派拿下 2 席，包括陳世洋、陳麗秀，公司派推舉的獨立董事當選人為黃福雄，拿下 1 席。

在市場派取得多數董事席次後，永大於 5 月 3 日召開董事會，推選由原上海永大總經理許作名擔任董事長，在市場派正式掌權後，新的經營團隊也就位，總經理則由蔡鋒杰改為蔡尚育。

雖然泛市場派取得永大經營權，但日立在完成公開收購後，持股已近 4 成，成為永大單一大股東，檯面上經營權之爭暫時落幕，但私下在公開收購上的角力，依舊不斷。也因此，市場認為，此次日立對台北地方法院提出撤銷股東臨時會決議，便是為此而來。