聚焦3技術6產品 機器人、邊緣運算吸睛 童子賢更與機器人比愛心

和碩 (4938-TW) 今 (30) 日舉辦年度技術創新發表會，展出在物聯網、AI 人工智慧、工業 4.0(Industry 4.0)等 3 大技術研發方向與應用，董事長童子賢、技術長黃中于親臨活動現場，與自家 Aria 機器人互動比愛心、玩卡牌遊戲。

和碩今年以 I3oT 為主軸，推出 6 項創新概念產品，包含商用服務型機器人、結合人工智慧的 AiR 眼鏡、搭載邊緣運算的智慧平台、具磁吸式鍵盤的雙觸控螢幕筆電、輕薄強固型筆電以及高效能電競筆電。

和碩並展示新一代商用服務型機器人 Aria，和碩表示，這款機器人內建深度感測攝影機及 AI 人工視覺，具備 4D 感知力，手部裝有 14 個感測器，擁有「有知覺」的雙手，能控制力道抓取物品，現場 Aria 也示範將易變形的草莓拿起，更與董事長互動，低身拿取可樂、倒咖啡、動作學習、卡牌遊戲互動等，另外也能化身為會議代理人，並能自行感測歸位充電，尺寸部分為 156 公分高、重量則為 90 公斤。

和碩表示，結合 AI 及 AR 的 AiR 眼鏡，將應用於工業、醫療及商業三大領域的，透過 AI 人工智慧與電腦視覺快速判斷任務需求，提供即時訊息，有助提高生產力、協助新進人員訓練及降低失誤率，而重量為 136 公克，相比現階段 AR 眼鏡至少 300 公克減輕不少。

在筆記型電腦部分，和碩也推出 13.3 吋雙觸控螢幕的筆記型電腦 Magneto，提供包含筆電模式、影音互動模式、書寫模式及 AIO 模式等 4 種模式，更設計出磁吸式滑動的藍芽鍵盤，可任意於第 2 個螢幕上下移動，跳脫傳統筆電顯示器的框架，同時於筆電後緣鑲入觸控筆，而重量僅 1.5 公斤。

另外，和碩也推強固型筆電 Planet，通過軍工規等級的測試，搭配三層防撞結構及鈦橡膠複合設計，蜂巢式的設計更能分散撞擊時的衝力，兼具強固且輕巧美型的外觀設計；和碩並推出高功率電競筆電 AURA，提供大面積客製化燈效、飛梭快捷旋鈕及體感震動系統，並內建 8 顆喇叭 (6 個高音效、2 科低音效)，並搭配 3 個風扇以達散熱效果。

另外，和碩也展示具邊緣運算能力的人工智慧平台 Martina View，採用深度學習技術、語音辨識、圖像辨識系統等，並提供「非雲端運算」，可利用圖像辨識來分類照片，同時透過語音辨識達成使用者的需求。