大車隊搶司機大作戰 推出免派遣服務費獎勵專案

台灣大車隊 (2640-TW) 今 (30) 日在多元計程車司機招募公開說明會上，推出全新入隊獎勵方案，藉此吸引更多轉職和兼職司機，同時宣布，「55688 代駕」酒後代駕服務將於 6 月中擴大營業規模，持續添成長動能。

大車隊指出，此次祭出實際獎勵方案為，6 月 1 日至 10 月 31 日期間符合轉職和兼職司機認定資格者，入隊次日起 90 天內免收平台派遣服務費。

另一方面，「55688 代駕」酒後代駕服務也將於 6 月中擴大營業規模，想轉職或兼職的司機只需具備職業駕照、良民證且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名。

展望今年，大車隊強調將持續以「資訊服務媒合平台」概念為營運目標，開創生活業務新領域，例如生活大管家、酒後代駕、包車旅遊、微搬家和居家清潔等，皆處在穩定成長階段。

同時，看準電商平台交易熱絡，大車隊子公司全球商務快遞已與大型電商購物網站合作，提供快遞業務，也為後市添新成長動能。

大車隊目前每月載客人次達 1000 萬，全台車數突破 2 萬台，其中，多元計程車市占達 80%，提供有舒適、豪華和商務三種等級的車輛款式，滿足企業戶的需求，目前與 3000 家企業集團和 300 萬會員合作。

大車隊去年稅後純益 2.31 億元，年增 4.05%，每股純益 (EPS)4.51 元；今年第一季稅後純益 0.44 億元，年減 32%，EPS 0.86 元創 9 個季度以來低點。