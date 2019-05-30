【華冠投顧】多頭如昨日所言"打出反擊起手式" 完成「這件事」 反擊勁道更有力

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日盤後分析文強調「特定大咖持續吸納外資砍出籌碼，空方仍控盤，多方已埋反擊火種」、「明天 (5/30) 為摩台期結算日，時間波將開始進入有利多方做反擊的時間，搭配 KD 與 RSI... 等技術指標開始出現底背離訊號，可密切觀察盤面動作，關鍵時刻別打瞌睡」。

昨夜美股續跌，今日亞股普遍跟跌，但台股在前述特定買盤護守、技術指標出現底背離、時間波轉為對多方有利的情況下，連續第二天強於國際盤，今日更逆勢攻過五日線及十日線，終場大盤 + 81 點，OTC 指數 + 0.5%。

今日台股於利空背景下逆著國際盤上漲，屬於「自發性拉抬」，Ｋ棒慣性改變並呈現「晨星」轉折型態，多方反擊的起手式不錯，雖然上攻無量（成交量僅 961 億）可能會讓市場不以為然，但換個角度思考，不到千億的紅Ｋ棒卻能完全吞噬掉本週二 (5/28)MSCI 季度調整當天 1529 億的黑Ｋ棒，不就代表這個位置的套牢壓其實不大嗎？（或者說根本還在特定防守買盤的防守成本之下，當然不會有太大賣壓）。

現階段大盤賣壓來源主要還是外資出逃，但已經慢慢見到緩和的跡象，今天控盤者敢逆勢拉出轉折Ｋ棒，邏輯上反彈不至於只有一日行情，不過要真正走出強力反彈波，尚欠臨門一腳。

＜操作策略＞

本月上旬昇楷之操作策略成功避開台股急跌段，並自中旬開始鎖定潛力股布局，主要著重在『運動大聯盟』、生技... 等族群以及部分單兵突破股。

期間送給大家的【安打安打全壘打】之《 (日正當中) 6143 振曜 》，週一昇楷進一步於 "盤後影音" 分析「同樣是 "高現金殖利率" 護體，與其去追已經大漲的『營建股』，不如低接這種還在強勢整理的」，結果這二天吃了大力丸 + 11.3%，創今年新高 51.1，有來索取【安打安打全壘打】的好朋友記得自設停利點，焦點轉向贈送資料裡頭的另一檔《特立獨行》。

昨天預判摩台期結算日將開始進行多方反擊，因此出手佈局新強股，並於 "盤後影音" 介紹了學員剛卡位的 5G 概念股《鐵人意志》，今日立馬帶量突破所有均線；另上週二於 "盤後影音" 介紹並連日追蹤的《(屠龍刀)3083 網龍》，今天也續創今年以來收盤新高。

而台股當中類似上列強勢股的其實並非鳳毛麟角，這一兩天觀察盤面上防守不錯的個股，紛紛出現蠢蠢欲動跡象，一旦大盤反彈波正式確立，操作上務必把握。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，《2454 聯發科》大動作推出全球首款 5G 系統單晶片，7 家外資出具最新研究報告同聲喊買，股價放量大漲攻過所有均線，並帶動 IC 設計族群《3545 敦泰》、《3227 原相》、《3443 創意》、《2458 義隆》... 等聯袂走揚；國際電腦展 5G 成焦點，相關概念股《4968 力積》、《3380 明泰》、《3596 智易》、《2345 智邦》... 攜手上漲；昨日率先跌深反彈的電子股像是《2317 鴻海》、《8046 南電》、《3105 穩懋》、《6456 GIS-KY》、《6153 嘉聯益》... 等，也有續彈表現。

今日弱勢股方面，德意志證券看衰《1476 儒鴻》、《9910 豐泰》，個股出現賣壓但下檔有撐，對 "運動大聯盟" 族群衝擊亦有限；昨日反彈的被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》回跌，後市留意三巨頭能否重上五月中下旬之整理平台，若能走出 "破底翻" 型態，整個族群也有轉強機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。