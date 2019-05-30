【華冠投顧】幸運星-6月份主流開始強強滾……

林幸蓉 分析師

焦點個股：5607 遠雄港、6153 嘉聯益、2454 聯發科、2520 冠德、3227 原相

中美貿易戰 + 通俄門調查川普事件，使昨日道瓊盤中大跌 409 點，收盤收斂為跌 221 點。本周幸運星已在節目預告「大盤將慢慢進入擴底期」…… 請大家勿害怕！！…… 經過昨天台股開盤恐慌跳空殺盤後，除了帶會員買股票外，也在昨天還特別提醒大家跌深的個股「勿砍在最低點」…… 乖離過大都有機會反彈。果然今日許多強勢都集中在跌深反彈股，如 3413 京鼎、6153 嘉聯益、6290 良維、3044 健鼎、2454 聯發科、2231 為升、5264 鎧勝 - KY、2823 中壽、3545 敦泰、3380 明泰…… 若有套牢的好友，請觀察反彈竭盡後，再慢慢收回資金即可！！今日大型權值股則以 2454 聯發科帶頭反彈，2408 南亞科、4938 和碩、2308 台達電、2395 研華、2474 可成、2317 鴻海、2330 台積電一氣呵成的讓大盤收復了五日、十日線關卡！收實體紅 K，成交量 957 億。OTC 也用 3227 原相、6182 合晶、8299 群聯等半導體族群跌深反彈收復五日線，收盤漲 0.49%，成交量為 231 億。

今日強勢股除了跌深反彈股外，多頭型態強勢股並不多如 5607 遠雄港、3122 弘憶股、4968 立積、6143 振曜，以及營建族群 2520 冠德、2545 皇翔、2841 台開、2501 國建……。弱勢股有 4414 如興、3406 玉晶光、4960 誠美材、2492 華新科等……

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