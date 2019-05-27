大雨成災 美玉米種植率49%為歷史新低

根據美國農業部 (USDA) 發布的《農作物進展報告》，上週美國玉米種植率僅為 49%，低於 80% 的五年平均水平，更創下歷史同期最低紀錄。

據了解，災難性氣候為造成美國玉米種植數量異常的主要因素。自 4 月初以來，大規模降雨導致田地洪水成災，玉米種植時間因而延遲。

此外，貿易戰加劇使得轉種植大豆不再像以往如此有吸引力，農產品價格受到承壓。

美國農產品期貨交易商 Teucrium Trading 總裁 Sal Gilbertie 表示，近期降雨過量情況未見好轉，使農民錯過了種植玉米的最佳時機。

儘管如此，美國農業部週四 (23 日) 公布，計畫向農民提供約 160 億美元的農業補助，且首批補貼會在 7 月或 8 月進行，剩餘的在今年秋末或是明年初發放，以補償農民因貿易及災害而蒙受的損失。

根據估計，在第一輪農業補貼中，大豆生產者將獲得 72.6 億美元的補助，占 75% 的補貼額，小麥種植者約獲得 2.4 億美元，玉米種植者則只有 1.92 億美元。如此大的補貼差距引發了美國玉米生產商的不滿。

不過，大範圍降雨卻導致玉米期貨表現亮眼。自農業部發布報告以來，玉米期貨在 69 小時內上漲 2.33%，創下 5 月以來最高水平。此外，在 24 日交投期間，美國玉米期貨主力合約在 5 個月來首次觸及並衝破 4 美元 / 蒲式耳關口，在 5 月中旬前，玉米價格才剛創下半年新低。

期貨公司 Lido Isle Advisors 總裁 Jason Rotman 表示，種植時間延遲導致玉米期貨出現爆炸式成長，目前市場多關注這些短期數據而非長期狀態。

天氣預報顯示，未來 15 天美國中西部地區將迎來超乎尋常水準的降雨量。分析人士指出，投資人擔憂未來美國中西部農業種植帶的大規模降雨，耽誤了玉米及大豆種植計畫，且影響冬小麥的生產品質，因此，美國玉米大豆小麥價格上揚的同時，也引發歐洲相關農產品價格走高。