【馮冠華專欄】債息低走，港股再受考驗

5 月 29 日推介 - 易居企業控股（2048）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆造好，指數早段曾下跌 58 點，及後在 A 股造好下曾倒升逾 200 點，最終報收 27391 點，上升 103 點。因 MSCI 的調整，全日成交金額按日大升約 71% 至 1266 億，當中約 480 億是在盤後的競價時段成交的。港股通南下總成交額 85 億，按日上升約 13%，流向仍是淨流入，金額約 27 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額約人民幣 56 億。藍籌 28 升 19 跌 3 持平。



板塊方面，汽車、鋼鐵商品、水泥、醫藥、內房、澳門愽彩、手機設備及 5G 概念股表現較好。相反，近日強勢的公用及防守股有回吐。（如煤氣（3）、中電（2）及領展（823）等）做空方面，佔大市成交回落至 15.5%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 44:56，重貨區方面，熊證仍在 28100-28149，牛證上移至 26900-26949。恆指期貨夜市收報 27327 點，上升 4 點，低水 64 點。港股 ADR 下跌 166 點，相等於恆指 27224 點。

簡評：昨天的中港股市表現，很大程度上是被 MSCI 首階段擴容 A 股而扭曲。筆者察覺到滬深股通北向資金在下午二時後曾錄巨額淨流出，但在收市前又錄巨額淨流入；同樣地，港股在競價時段的成交竟佔全日成交約 4 成。盤中雖見人民幣走貶，但市場看似沒有多大反應，估計又是被 MSCI 的因素所蓋過罷了。

細看昨天的市況，筆者覺得值得注意的，包括防守型股份昨天全數轉弱，近日積弱的板塊又普遍能夠反彈，股王騰訊（700）也終止八連跌，甚至熊證街貨量也鮮有地多於牛證等等。



雖說貿易戰陰霾未散，但由於美股上週的波動，估計川普的推特攻勢可能會多寧靜數天，好讓他享受出售戰機給日本的成果。上證昨天重上 2900 點，超賣的港股絕對有條件再反彈，且看在週四的期指結算天前，會否再試低位還是借勢挾空。

收盤後看到傳媒引述發改委在稀土的最新立場表態（見點 2），簡單說，是現時沒有限制出口這方案，但不代表將來沒有。樂觀的可視作沒有把貿戰升級。另外，聯邦快遞把華為包裹，在未經授權下轉運至美國（見點 3）。在中美磨拳擦掌之際，這新聞簡直是匪夷所思，「誤送」這解釋也極之荒謬。



筆者不相信聯邦快遞本身對華為的文件有興趣，政治真的如此黑暗？難怪任正非說華為在科技上領先頗多，後門程式或許太複雜了，拳頭夠大，明搶不是更容易嗎？至於今天推介，留意近日不停回購的易居（2048），股價昨天有突破之勢，輕資產一手房代理公司，在現時的市場環境應有吸引力。

2）中國發改委表示，作為世界最大的稀土材料供應國，中國一直秉持開放、協同、共享的方針推動稀土產業發展。一方面，中國堅持稀土資源優先服務國內需要的原則；另一方面，也願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求，並樂見中國的稀土資源及稀土產品能被廣泛用於製造各類先進產品，更好滿足世界各國人民對美好生活的需要。 不過，如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於打壓中國發展，相信中國人民不會高興的。 （東方日報）

3）華為指控美國聯邦快遞，未經授權將兩個從日本寄往中國華為辦公室的包裹轉運至美國。華為表示，目前正在審查與美國聯邦快遞的合作關係，並已向中國郵政監管部門提出正式投訴，中國郵政監管部門正在調查事件。聯邦快遞中國發表聲明說是誤送，對於少量華為貨件被失誤轉運表示抱歉。公司確認，沒有任何外部方面要求聯邦快遞轉運這些貨件，有關貨件正在退還至發貨方途中。（香港電台網站）

4）美股上日市況總結：美股三大指數週二先高後低，當中道指下跌 238 點或 0.93%，標指和納指則分別下跌 0.84% 及 0.39%，十年期債息創 19 個月低，最新報 2.268%，美滙指數最新報 97.94，紐約期油最新報 59.04 美元。

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