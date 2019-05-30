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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              8743    162900    00677U 富邦VIX               -23365         0  
00637L 元大滬深300正2          6557         0    03611C FBVIX元大92牛06        -6490         0  
2303   聯電                    2457     12463    01001T 土銀富邦R1             -6490         0  
00655L 國泰中國A50正2          2356         0    01002T 土銀國泰R1             -6490         0  
00633L 富邦上証正2             2032         0    01003T 兆豐新光R1             -6490         0  
2890   永豐金                  1816      6925    01004T 土銀富邦R2             -6490         0  
5880   合庫金                  1696    -11096    01010T 京城樂富R1             -6490         0  
0050   元大台灣50              1682    -22165    3481   群創                   -3675    -79150  
2884   玉山金                  1608      -807    2323   中環                   -3567     -7122  
2823   中壽                    1572     -9147    1504   東元                   -2956     -8479  
00673R 元大S&P原油反1          1394         0    2330   台積電                 -2515    -72247  
2892   第一金                  1318      7032    2002   中鋼                   -2487    -25202  
2880   華南金                  1263     -2689    3037   欣興                   -2186     -7898  
2883   開發金                   944    -46174    2201   裕隆                   -1766      2216  
1101   台泥                     924    -11611    2882   國泰金                 -1402    -54010  
2454   聯發科                   887        36    2317   鴻海                   -1278    -57358  
2353   宏碁                     817     -4909    2492   華新科                 -1251     -4596  
2324   仁寶                     808    -12742    00672L 元大S&P原油正2         -1164         0  
1102   亞泥                     778      7164    2603   長榮                   -1036     -4314  
2313   華通                     725     -3819    2409   友達                    -854    -44381  
2520   冠德                     714      2730    00634R 富邦上証反1             -810         0  
4904   遠傳                     669      3202    2337   旺宏                    -798    -26750  
00693U 華頓S&P黃豆              665         0    2408   南亞科                  -793    -18067  
1402   遠東新                   584     -8716    2344   華邦電                  -706    -20691  
2888   新光金                   478    -35761    2449   京元電子                -692     -8726  
2801   彰銀                     458     11481    2327   國巨                    -687     -2695  
00640L 富邦日本正2              451         0    00669R 國泰美國道瓊反1         -661         0  
00708L 元大S&P黃金正2           413         0    2379   瑞昱                    -657     -2086  
2887   台新金                   389     -4305    00638R 元大滬深300反1          -582         0  
9938   百和                     370       863    3704   合勤控                  -564      1609  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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