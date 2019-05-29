貿易戰避險氛圍高漲 美債殖利率摔到21個月新低

美中貿易緊張局勢升級，全球經濟成長步履蹣跚， 10 年期美債收益率 4 月中旬以來已下跌近 40 個基點，周三一度來到低點 2.23％；澳洲和紐西蘭 10 年期公傎殖利率同步跌至歷史新低；日本 10 年期公債殖利率則下跌至 - 0.093％的三年新低。

Antares Capital 雪梨投資組合經理 Tano Pelosi 表示，全球經濟成長放緩、通膨未達到央行目標以及長期貿易戰的不確定性等，都促使與殖利率反向連動的債市反彈，並預期在貿易戰陰影下，下看 10 年期美債殖利率來到 2%。

10 年期美債殖利率跌向 2%。(來源：Bloomberg)

10 年期美債殖利率周二下跌 5 個基點後，周三再下跌 3 個基點，來到至 2017 年 9 月以來新低； 3 個月美債殖利率來到 2.348%，10 年期美債殖利率來到 2.228%，兩者殖利率曲線倒掛 (長債殖利率低於短債) 擴大，為 2007 年以來的最低點。

3 個月和 10 年期公債殖利率曲線倒掛，一般被視為經濟衰退的可靠訊號，通常在警訊出現後的一兩年內經濟將面臨衰退窘境。

澳洲 10 年期公債殖利率下跌 5 個基點，來到 1.48%，為 2015 年以來首度跌破央行現金利率；紐西蘭下跌 5 個基點來到 1.70%；日本則下跌兩個基點來到 - 0.093%。

新加坡標準普爾全球評級 (S＆P Global Ratings) 亞太區首席經濟學家 Shaun Roache 表示，如果政府對經濟成長率快速下滑袖手旁觀，標普模型顯示，10 年期美債殖利率可能下到 2％，美國經濟衰退的可能性也從過去幾個月前的 20% 升高到 25%。

Natixis 美洲區首席經濟學家 Joseph LaVorgna 研究殖利率和股市走勢也發現，債券市場殖利率下跌，預示經濟成長將放緩，而債市正向股市發出類似警告，預期週期性股票表現遜於防禦型股票。