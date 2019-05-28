野村：關稅造成美經濟疲軟 但Fed降息希望渺茫

野村證券野村經濟學家 Lewis Alexander 分析指出，美國總統川普對中國加徵 25% 關稅，經濟衰退疑慮升高，從近幾月的成長放緩，能看出關稅恐對美國經濟造成傷害，但分析師不認為聯準會降息會是正確的。

Fed 在 5 月早前時候維持利率不變，當時 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，無論是升息或降息，都看不到足夠強勁的理由。

通膨數據走弱將使聯準會非常擔憂，不過低通膨的隱憂，不代表聯準會降息就是正確的決策。

川普多次宣稱，美國已經收取了數十億美元的中國關稅，在一定程度上促成了美國經濟的強勁增長。

不過，野村證券野村經濟學家 Lewis Alexander 週二表示，關稅鬥爭下，對美國淨影響只會是負面的。

(圖片: 川普推特)

Alexander 指出，有證據表明美國政府收取的關稅，是由美國公司和消費者支付的，而不是像川普宣稱的由中國支付。「從企業淨利上來看，關稅可能會拖累美國經濟增長」Alexander 表示。

不過他解釋說，如果美國繼續對所有中國商品徵收 25% 的關稅，將使美國核心通膨指數在未來 12 個月內上升 0.5%。

經濟學家表示，美國和中國，身為世界上兩個最大的經濟體，兩者間持續的關稅鬥爭正值美國經濟「明顯放緩」時期。 他補充說，影響美國經濟增長和聯準會 (Fed) 決策的「關鍵」，是貿易發展將如何影響未來幾個月投資人的商業信心。

各國央行通常會降息，來刺激經濟活動並引發通膨。在低通膨的同時降低利率會使經濟面臨過熱風險，而這往往是經濟衰退的前兆。

Alexander 不是唯一一個期望聯準會維持利率不變的人。哈佛大學著名經濟學教授 Carmen Reinhart 也表示，聯準會在準備做任何利率變動之前，願意先保持充分耐心觀望，這是對的決定。

「無法否認的是目前美國失業率是自 60 年代以來的最低點，仍接近充分就業率，況且聯準會的不降息態度相當明確。」她補充道。