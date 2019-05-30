【日盛投顧】反彈收復十日線，靜待放量攻年線

◆盤勢分析

1. 美中貿易談判陷入僵局，使得美股再度下跌並失守年線及半年線，但台股不畏美股下跌，由指標股 2330 台積電及 IC 設計龍頭 2454 聯發科帶動電子股反彈，台股加權指數收盤成功收復十日線，惟一美中不足是成交量仍維持在千億之下，終場指數上漲 81.21 點，漲幅 0.79%，收在 10,382.99 點，成交金額為 960.25 億元。三大法人合計賣超 37.99 億元：外資賣超 37.03 億元、投信買超 3.38 億元、自營商賣超 4.35 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量仍維持 1,000 億之下，後勢須量增在 10 日均量之上才有利多方續漲。

（2）、均線：收盤在 5 日線及 10 日線之上，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

（3）、技術指標：KD 低檔出現黃金交叉，有利持續向上反彈挑戰季線。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電成功站上 5 日均線，觀察能否站上 10 日均線。

3. 櫃買指數漲幅 0.50%，收在 131.8 點，相對集中市場弱勢。KD 低檔出現黃金交叉，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、IC 設計、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

網通、IC 設計、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股輪動

1.IC 設計：今日龍頭 2454 聯發科跳空開高走強，收盤強勢站上季線，帶動 IC 設計族群 3227 原相、4968 立積、3529 力旺、8016 矽創、8081 致新等轉強，後續多方能否延續反彈，除了靜待 5 月營收公布外，仍要留意中美貿易戰雙方是否有再進一步消息。

2.PCB：近期因貿易戰及華為事件利空影響，短期股價跌幅深且股價乖離過大，今日由 3044 健鼎領軍帶動相關族群 6153 嘉聯益、6552 易華電、8039 台虹、2383 台光電、6213 聯茂反彈。

3. 營建資產股：近期強勢指標股 2520 冠德今日再度強勢創下本波新高，5607 遠雄港強勢以漲停收盤，相關族群可留意兼具高殖利率題材的 2501 國建、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹等個股。

4. 水泥：受惠中國需求水泥報價調漲，水泥股不僅營收獲利持續走高且相關個股兼具高殖利率題材，今日由 1102 亞泥再度創下本波新高，相關族群 1101 台泥、1103 嘉泥等均可留意。